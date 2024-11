Uitslag Grand Prix van Las Vegas: Verstappen grijpt vierde wereldtitel, magistrale Russell wint

De race op het Las Vegas Strip Circuit zit er weer op. In de straten van de gokstad ging de zege in de Grand Prix naar George Russell. Achter hem werd Lewis Hamilton als tweede geklasseerd. Het podium in de bizarre stad werd compleet gemaakt door Carlos Sainz. Max Verstappen werd wereldkampioen.

In het frisse Las Vegas keek iedereen uit naar de race. Max Verstappen kon geschiedenis schrijven door zijn vierde wereldtitel te pakken, maar daar wilde hij bij de start van de race vanzelfsprekend nog niet aandenken.

Polesitter George Russell behield de koppositie bij de start van de race. Hij kwam goed weg, en dat gold al helemaal voor Charles Leclerc. De Monegask schoot naar voren en greep de tweede plaats. Leclerc probeerde de aanval te openen, maar Russell sloeg de aanvallen af. Ook Verstappen had een goede start, en hij bleef voor zijn titelrivaal Lando Norris rijden. Op dat moment was hij dus op titelkoers.

Ik de vierde ronde maakte Verstappen het nog comfortabeler voor zichzelf. Hij haalde Pierre Gasly in voor de vierde plaats. Er waren veel inhaalacties in de openingsfase, en Verstappen reed daar ook aan mee. Leclerc was teruggevallen naar de derde plaats en Verstappen rook bloed. Op de Strip zette hij zijn DRS open en greep hij de derde plaats.

Hamilton

Lewis Hamilton begon ondertussen ook lekker door te trappen, en hij haalde een aantal auto's in. Er was veel actie op de baan, en ook tijdens de pitstops viel er veel te beleven. Charles Leclerc en Lando Norris waren de eerste toppers die naar binnen doken. Max Verstappen volgde twee rondjes later. Russell maakte als één van de laatste toppers zijn pitstop, maar hij hield de leiding. In de pitlane had Aston Martin moeite met het vinden van de banden van Lance Stroll en knalde Yuki Tsunoda het bordje bij de pit exit van de grond.

Verkeer

Verstappen kwam na zijn pitstop in het verkeer terecht, maar dat gold ook voor Sainz, Leclerc en Norris. Ze wisten de achterblijvers snel in te halen, en Sergio Perez gaf zijn teamgenoot Verstappen een cadeautje. Verstappen kwam op de tweede plek te liggen, maar de Mercedessen waren razendsnel. Pierre Gasly zag zijn avond in tranen eindigen. Zijn motor fabriceerde een soort rookgordijn en zijn race zat erop.

Lewis Hamilton was bezig met zijn jacht op de mannen voor hem. Geruime tijd zat hij vast achter de Ferrari's, maar daar waren ze met hele andere dingen bezig. Carlos Sainz smeekte om een pitstop te maken, maar bij Ferrari dachten ze aan hele andere zaken. Sainz moest Leclerc erlangs laten, en daarna maakten ze er een potje van.

Focus op het doel

Sainz leek uiteindelijk toch naar binnen te worden gehaald, maar bij Ferrari waren ze er nog niet klaar voor. Hij dook over de witte lijn bij de pit entry en zijn team liet hem weten dat ze nog niet klaar stonden. Verstappen en Hamilton maakten op dat moment wel een pitstop. Daarna gingen Verstappen en Hamilton een duel aan. Verstappen nam geen risico en liet zijn voormalig titelrivaal er langs. George Russell behield ook na zijn pitstop de leiding.

Hamilton ging snel, en hij kwam steeds iets dichterbij zijn teamgenoot en raceleider Russell. Verstappen zag de Ferrari's steeds groter worden in zijn spiegels. Verstappen vroeg zijn race-engineer Gianpiero Lambiase of hij het gevecht moest aangaan. Lambiase gaf groen licht, maar Verstappen maakte zich niet breed toen Sainz erlangs ging. Het was immers zijn opdracht om voor Norris te finishen om wereldkampioen te worden.

Wereldtitel

Verstappen maakte zich er niet druk om. Hij deed precies wat hij moest doen, en hij ging niet vechten om posities die er niet om deden. Ook de poging van Lando Norris in de laatste ronde om de snelste ronde te pakken, maakte hem niets uit. De vijfde plaats was goed genoeg voor zijn vierde wereldtitel. Christian Horner feliciteerde hem over de boordradio, en op de Sphere stond een grote juichende Verstappen. In de uitloopronde ontving Verstappen alle felicitaties van de andere coureurs. Hij had het weer voor elkaar gekregen, weer wereldkampioen. Het was een lastig seizoen, maar drie races voor het einde mocht Verstappen weer juichen.