McLaren zorgt voor controverse: achtervleugel buigt weer ver door

Het team van McLaren staat dit seizoen in de spotlights. De Britse renstal presteert zeer goed, maar veel mensen kijken naar hun achtervleugel. Uit de onboardbeelden blijkt dat de vleugel van McLaren ook in Miami weer flink doorboog.

De flexiwings zijn dit jaar het onderwerp van gesprek in de Formule 1. Sinds de seizoensopener in Australië wordt er strenger gekeken naar de achtervleugels, en vanaf het raceweekend in Barcelona worden de tests voor de voorvleugels ook strenger. Alhoewel de FIA de achtervleugels strenger controleert, rijdt McLaren nog steeds rond met een vleugel die zeer ver doorbuigt. Deze lijkt echter niet tegen de regels te zijn.

Vleugel buigt weer door

De concurrentie van McLaren heeft al meerdere keren aan de bel getrokken bij de FIA, maar er wordt niet ingegrepen. Bij McLaren stellen ze dat er niks aan de hand is, maar het zorgt wel voor veel verhalen. Uit de onboardbeelden uit de Grand Prix van Miami blijkt dat de achtervleugel van McLaren weer flink doorboog.

Op de beelden is te zien dat de vleugel flink flext zodra de coureur het rechte stuk op draait. Als er wordt geremd voor de bocht, komt de vleugel weer wat omhoog. Bij de concurrentie is dit niet te zien. Als er een vergelijking wordt gemaakt met Red Bull en Mercedes, valt het op. Bij deze teams is te zien dat de vleugels amper doorbuigen op het rechte stuk.

Sterk weekend in Miami

McLaren kende in Miami een succesvol weekend. Lando Norris schreef op zaterdag de spectaculaire sprintrace op zijn naam, en een dag later kon men bij de papajakleurige renstal weer juichen. Oscar Piastri startte als vierde, maar werkte zich goed naar voren.

Na een duel met Max Verstappen kreeg hij de leiding, en hij gaf deze positie niet meer uit handen. De Australiër kwam als winnaar over de streep, en zijn teamgenoot Norris werd tweede. Ze hadden ruim een halve minuut voorsprong op de concurrentie.