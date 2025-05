Advies voor worstelende Norris: "Je moet Max geen cadeautjes geven"

Lando Norris had het afgelopen weekend zwaar in Miami. Hij vocht een fel duel uit met Max Verstappen, maar dat ging niet altijd even makkelijk. Volgens Damon Hill moet Norris iets minder lief zijn voor zijn Nederlandse vriend en collega.

Verstappen had een mindere start in Miami, en Norris rook zijn kans. Hij probeerde de Red Bull-coureur te verschalken, maar Verstappen had een 'snap' waardoor Norris buiten de baan raakte en veel terrein verloor. Later kwamen ze elkaar weer tegen, maar moest Norris zijn plekje eerst teruggeven na een illegale inhaalactie. Enkele rondjes later kwam hij er wel langs, en finishte hij als tweede.

Cadeautjes geven

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hil wil meer zien van Norris. In een podcast van de BBC legt Hill zijn mening uit: "Er moet nog iets klikken bij hem. Als je bijvoorbeeld naar de races van vorig jaar kijkt waar hij vocht tegen Max, toen bleef hij zichzelf in kostbare posities zetten en kwam hij er steeds slechter uit."

"Hij blijft steeds dingen zeggen als: 'Ik wil winnen, maar ik wil ook aardig blijven'. Het gaat hier niet om aardig zijn, het gaat om efficiënt zijn. Het gaat erom dat je klinisch bent in de manier waarop je met Max omgaat. Hij gaat je dit niet cadeau doen."

Piastri

Hill ziet ook dat Norris' teamgenoot Oscar Piastri steeds sterker wordt: "Oscars racecraft lijkt nuttiger te zijn tegen iemand als Max. Max heeft heel positieve dingen gezegd over Oscar, dus dat helpt ook niet. Dus Lando zit nu in een situatie waar hij meer punten is verloren aan zijn teamgenoot. Oscar kruipt weg bij hem."

"Er is nog een lange weg te gaan, het is nog niet voorbij, maar je krijgt wel het gevoel dat in een wiel-aan-wiel gevecht Oscar eruit zal komen als winnaar ten koste van Lando. Daar moet hij iets aan doen, of hij gaat nog meer verliezen."