Sebastian Vettel hint op spectaculaire F1-comeback bij Red Bull

Sebastian Vettel hing enkele jaren geleden zijn helm aan de wilgen. De viervoudig wereldkampioen houdt zich vandaag de dag bezig met andere zaken, maar sluit een terugkeer in de paddock niet uit. Een comeback bij Red Bull kan tot de mogelijkheden behoren.

Vettel stopte eind 2022 met racen. In zijn laatste seizoen bij Aston Martin was niet om over naar huis te schrijven, en de Duitser hield zich al langer bezig met andere zaken. Red Bull-adviseur Helmut Marko liet eerder weten dat hij Vettel ziet als zijn droomopvolger, maar eerder deze week liet hij weten dat hij voorlopig nog niet achter de geraniums wil gaan zitten.

Gesprekken

Vettel zet de deur nu wagenwijd open voor het opvolgen van Marko. Bij ORF legt Vettel het uit: "Ik kan het nog steeds heel erg goed vinden met Helmut en we zijn ook in gesprek. Wat betreft dit onderwerp nog niet zo intensief en het is niet zo diepgaand, maar dat is misschien wel iets wat een rol kan spelen. Het is nog even afwachten in welke vorm."

"Helmut heeft een paar keer gezegd dat hij gaat stoppen, maar hij zit er nog steeds! En ik hoop ook dat hij er nog lang zal zijn."

Brute realist

Vettel wil Marko niet onder druk gaan zetten: "Op een gegeven moment raast het leven hard door en ik denk dat Helmut dat ook wel weet. Hij is echt een soort brute realist en hij kan alles heel goed en oprecht inschatten. Ik denk dat hij zich zal realiseren wanneer de tijd rijp is om te stoppen."

Onvervangbaar

Vettel vindt dat het nog mogelijk is om Marko één op één te vervangen: "Helmut is niet vervangbaar, laten we het daar maar op houden. Hij is een echt karakter en dat heeft een enorme bijdrage geleverd aan de successen van het team. Wie de opvolger ook wordt, het zou mooi zijn dat als het werk dat ze erin hebben gestoken ook wordt voortgezet. Ik denk dat ik de positie vanuit mijn tijd goed ken."