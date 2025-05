Advies voor Piastri: "Laat de onzin van Verstappen niet toe"

Oud-wereldkampioen Alan Jones staat erop dat Oscar Piastri niet de 'onzin' van Max Verstappen moet laten binnendringen. Volgens Jones heeft Piastri de juiste mentale wendbaarheid om zijn eigen spelletje te spelen en niet mee te doen met Verstappen.

De McLaren-coureur zegevierde in Saoedi-Arabië toen hij het voor het eerst opnam tegen de Nederlander in bocht 1. De Australiër wist Verstappen aan de kant te zetten en wist daardoor te winnen. Twee weken later was Piastri Verstappen alweer te slim af in Miami.

Neemt graag de leiding

Piastri wist in Miami Verstappen af te troeven door hem in te halen in ronde veertien. De Australiër wist Verstappen te pakken en daarna gelijk weg te rijden. Piastri won voor de derde keer op rij en wist daarmee zijn leiding in het wereldkampioenschap uit te breiden. De Australische oud-coureur Alan Jones denkt dat zijn landgenoot de juiste middelen heeft om wereldkampioen te worden.

De uitgesproken coureur vindt Norris dan ook te zwak en vertelde dat Verstappen veel van zijn tegenstanders kan overmeesteren en met spelletjes kan verslaan, maar dat Oscar Piastri een ander verhaal is.

Gebruikt zijn talent goed

De 27-jarige Nederlander, die een reputatie heeft opgebouwd met zijn compromisloze en agressieve stijl van wiel-aan-wiel racen, is de laatste tijd uitbundig geweest in zijn lof voor de McLaren-coureur en zei dat het geweldig is om te zien dat Piastri zijn 'talent' zo goed gebruikt. Hij schreef ook een deel van de opkomst van Piastri toe aan voormalig Red Bull-coureur Mark Webber. Hij is de manager van Oscar Piastri.

Jones ziet dat Piastri niet valt voor de listen van Max Verstappen, terwijl andere coureurs dat wel doen: "Hij ziet een gat en gaat ervoor, en Oscar laat zich daardoor niet afschrikken", vertelde de 12-voudig Grand Prix-winnaar aan The Back Page op Fox Sports. "Er zijn veel andere coureurs die hij af zal bluffen en een beetje zal afpersen, maar ik denk dat Oscar de mentale kracht heeft om die onzin niet te pikken. Hij neemt het gewoon voor wat het is en geeft het terug aan hem."