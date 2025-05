McLaren gaf Norris de opdracht om Verstappen tot uitvalbeurt te forceren

Lando Norris vocht afgelopen weekend in Miami een stevig duel uit met Max Verstappen. De Britse McLaren-coureur wist Verstappen uiteindelijk te passeren, maar het kostte hem wel een kans op de zege. Nu blijkt dat McLaren Norris een bijzonder advies heeft gegeven in het duel met Verstappen.

Verstappen startte de Grand Prix van Miami op de pole position, maar hij kwam niet lekker weg bij de start. Norris probeerde hem direct in te halen, maar hij belandde naast de baan. Een paar rondjes later kwamen ze elkaar weer tegen op de baan. Verstappen was net ingehaald door Oscar Piastri, en Norris wilde het voorbeeld van zijn teamgenoot graag volgen.

Tweede poging

Dit ging echter niet eenvoudig, want Verstappen liet hem er in eerste instantie niet zomaar langs. Norris moest alles uit de kast halen, en na een illegale inhaalactie liet Verstappen de Brit gaan bij een tweede poging. Maar bij McLaren hadden ze al een ander plannetje bedacht voor als Norris er niet zomaar langs kon komen, hij moest de druk er namelijk vol ophouden.

'Fuck up his brakes!'

Verstappen klaagde tijdens het duel over problemen met zijn remmen, iets waar hij wel vaker last van heeft. Op de pitmuur van McLaren hoorden ze dit ook, en dat werd direct doorgegeven aan Norris. Zijn race-engineer Will Joseph liet weten: "Max klaagt over problemen met zijn remmen! Probeer hem te forceren dat hij zijn remmen opfuckt!" In het Engels klonk het bericht nog wat dreigender: "Try to force him to fuck up his brakes!"

Het bericht werd niet uitgezonden op de live-uitzending van de Grand Prix, maar vond al snel zijn weg op sociale media. Het zorgt voor gemengde reacties, want sommige fans vinden deze boodschap veel te ver gaan. Andere fans stellen dat het een normale boodschap is, maar dat de woordkeuze alleen wat opvallend is.