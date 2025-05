Piastri haalt schouders op over pittige kritiek voor 'zwakke' Norris

Oscar Piastri is momenteel de sterkste McLaren-coureur. Hij voert het wereldkampioenschap aan, en is beter in vorm dan Lando Norris. Piastri reageert schouderophalend op een aantal uitingen van Alan Jones over de 'zwakke' optredens Norris.

Norris leek dit seizoen voor de wereldtitel te kunnen gaan. Hij won in Australië, maar maakte daarna veel foutjes. Zijn teamgenoot Piastri deed dat juist niet, en won op indrukwekkende wijze de Grands Prix van China, Bahrein, Saoedi-Arabië en Miami. Het leverde hem veel complimenten op, terwijl Norris te maken kreeg met een vrachtlading aan kritiek.

De Australische racelegende Alan Jones nam het bijvoorbeeld op voor Piastri. De voormalig wereldkampioen riep in een interview dat hij Norris mentaal nogal zwak vond, en hij heeft dan ook veel meer vertrouwen in zijn landgenoot Piastri.

Iedereen pakt de zaken anders aan

De Australische McLaren-coureur werd door de internationale media gevraagd naar de uitingen van Jones. Hij reageerde kalm: "Voor mij is het het belangrijkste om op een zo natuurlijk mogelijke wijze dingen te doen. Als je dat niet doet, dan wordt het nogal verwarrend en gaat het mis. Ik denk dat iedereen daar anders mee omgaat. Lando doet het bijvoorbeeld heel anders dan ik."

Zwak of sterk?

Piastri wil echter niet spreken van dingen zoals 'zwak' of 'sterk': "Veel emoties zijn vergelijkbaar, ongeacht of ze openbaar bekend zijn of niet. Ik denk dat dat gewoon is hoe we in elkaar zitten als mensen, als concurrenten. Er bestaan immers wel verschillende emoties en verschillende manier om daar mee om te gaan. Ik denk niet dat er een goede of een foute manier is."

"Het is iets heel persoonlijks. Ik ben heel anders dan Lando, maar dat is niet per se goed of fout. Je moet aanvoelen wat de beste manier is om je te uiten of te resetten. Lando kent zichzelf veel beter dan ik en waarschijnlijk wij allemaal."