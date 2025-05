Chaos bij Alpine krijgt bizarre wending: Broer van Oakes gearresteerd

De zaak rondom Oliver Oakes heeft een bijzondere wending gekregen. Oakes stapte begin deze week op als teambaas, en dat zorgde direct voor geruchten. Nu blijkt dat zijn broer is opgepakt, Williams Oakes is mede directeur van het team van Hitech.

Het team van Alpine zorgde deze week voor veel verbazing. Ze maakten plotseling bekend dat teambaas Oakes was opgestapt, en dat bracht een enorme geruchtenstroom op gang. Er werd gesuggereerd dat een mogelijke overstap naar Red Bull hiermee te maken had, en er werd gesteld dat de rijderswissel bij Alpine een rol speelde.

Alpine-adviseur Flavio Briatore probeerde al een einde te maken aan alle speculatie door in een statement op Instagram duidelijk te maken dat Oakes was opgestapt vanwege een privékwestie, wat dat inhield werd nooit duidelijk.

Overdragen van crimineel vermogen

Volgens de Britse krant The Telegraph heeft het vertrek namelijk te maken met de arrestatie van William Oakes, de broer van de vertrokken teambaas. Hij was vorige week donderdag opgepakt, en werd een dag later aangeklaagd. Volgens de politie was hij in bezit van een grote hoeveelheid cash en zit hij in voorlopige hechtenis.

William Oakes is aangeklaagd voor het overdragen van crimineel vermogen, en het is een bijzondere zaak. Dat komt mede door het feit dat hij een mededirecteur is van het raceteam van Hitech. Deze renstal komt uit in de Formule 2, en Oliver Oakes was tot vorig jaar de eigenaar van deze renstal.

Vliegtuig naar Dubai

Toen zijn broer werd opgepakt was Oakes in Miami voor het raceweekend. Zoals altijd geeft de teambaas na de race op zondag interviews, maar het team meldde aan de media dat die sessies geschrapt werden door veranderingen in het vluchtschema. Hij zou daarna direct het vliegtuig naar Dubai hebben gepakt.

Waarom deze arrestatie er toe leidt dat Oakes is opgestapt, is niet bekend. Zijn taken bij Alpine worden voorlopig overgenomen door Flavio Briatore. Hij sprak een verstoorde samenwerking eerder al tegen.