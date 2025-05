Advies voor Lando Norris: "Crash gewoon met Max Verstappen!"

Lando Norris vocht afgelopen weekend in Miami weer een duel uit met Max Verstappen. De Brit had het weer heel zwaar, en daarmee zette hij zichzelf op achterstand. Günther Steiner geeft Norris een advies en stelt dat hij op een keer gaat crashen met Verstappen, maar dat dit geen probleem is.

Norris probeerde in Miami Verstappen te verslaan bij de start, maar na een momentje van Verstappen viel hij ver terug. Enkele rondjes later kwamen ze elkaar weer tegen, en ditmaal kwam Norris er vlot langs. Hij had echter buiten de baan ingehaald, waarna hij Verstappen er weer langs moest laten. Vlak daarna kon hij de Nederlander wel op een legale manier passeren.

Samen crashen

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner vindt dat Norris zich niet zo druk moet maken. In de Red Flags Podcast is Steiner stellig: "Richt je wat meer op jezelf, op wat je wil doen en niet op wat mensen zeggen. Luister er niet naar, doe gewoon je best. Op een gegeven moment crash je met Max, maar heb gewoon het vertrouwen om dat te doen. Laat je niet altijd beïnvloeden door wat er gebeurt of dingen waar je geen controle over hebt."

"Er is vrijheid van meningsuiting. Mensen kunnen lekker zeggen wat ze willen, ze hebben altijd het recht om iets te zeggen. Maar je hoeft er niet naar te luisteren en je hoeft je er niets van aan te trekken."

Norris is een goede coureur

Steiner vindt dat Norris zeer talentvol is, en dat hij zich dus minder zorgen moet maken: "Lando weet wel dat hij een goede racer is, hij weet wat hij moet doen. Hij is altijd een beetje verlegen en hij wil niets negatiefs doen. Hij moet gewoon zeggen: 'Dit is hoe ik wil racen. Dit is hoe ik denk dat het goed is om te racen. Als je me raakt, dan crashen we. Dat is maar zo'."

"Lando zou alleen niet paranoïde moeten worden en iemand uit moeten schakelen om zijn stempel te drukken. Doe dat niet! Doe wat je denkt dat je moet doen om te racen en als je op een gegeven moment een of twee keer crasht, dan is dat maar lekker zo."