Helmut Marko is niet tevreden en komt met slecht nieuws

Het team van Red Bull Racing is niet op de gewenste manier aan het nieuwe seizoen begonnen. Max Verstappen had een grote achterstand op de McLarens in Miami, en daar is Helmut Marko niet blij mee. Hij stelt dat Red Bull nu met iets sterks moet komen.

Verstappen startte op de pole position in Miami, maar hij kwam slechts als vierde over de streep. Hij verloor rechtstreekse duels van Oscar Piastri en Lando Norris, en hij had daarna pech met de timing van een Virtual Safety Car. De McLarens van Piastri en Norris reden simpel weg bij de rest van het veld, en bij de finish had Verstappen een achterstand van ongeveer veertig seconden.

Max-factor

Red Bull-adviseur Helmut Marko is niet tevreden, en dat laat hij duidelijk weten in een interview moet OE24: "We waren gewoon niet snel genoeg. Max is er over één ronde helemaal bij, hij maakt veel goed met zijn vaardigheden, wat ik de Max-factor noem. Maar jammer genoeg zagen we in de race dat de McLarens ongelooflijk snel zijn."

Grote achterstand

Marko baalt vooral van de enorme achterstand op McLaren. Als hij wordt geconfronteerd met het feit dat Piastri ongeveer veertig seconden voorsprong had, reageert Marko snel: "Dat is echt heel veel, en het zou nog meer zijn geweest als Max de eerste paar ronden niet voor de McLarens had gereden en hen had afgeremd."

"Zoals de derde plaats van George Russell liet zien, is Mercedes ook nog sterker. Wij moeten nu dus met iets heel erg sterks gaan komen."

"Alle denkbare veranderingen doorvoeren"

Marko kondigde al updates aan voor Imola, maar het is de vraag of dit goed genoeg is. Als hij de vraag krijgt waar Red Bull aan denkt, reageert Marko duidelijk: "We moeten alle denkbare veranderingen gaan doorvoeren om de prestaties te gaan verbeteren."