Helmut Marko kondigt nieuwe Red Bull-updates aan

Het team van Red Bull Racing heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. Ze kunnen de McLarens niet bijhouden, en dat zorgt voor kopzorgen bij Helmut Marko. Hij kondigt nieuwe updates voor Imola aan, maar hij vraagt zich af of dit gaat helpen.

Max Verstappen startte afgelopen weekend in Miami nog wel op pole, maar hij verloor rechtstreekse duels van Oscar Piastri en Lando Norris. Na pech met een Virtual Safety Car viel Verstappen ook nog terug naar de vierde plaats. De regerend wereldkampioen reed wel met een nieuwe vloer, maar Marko twijfelde aan de impact van deze update.

Nieuwe updates

Voor de aankomende Grand Prix op het circuit van Imola komen er nog meer updates aan. Marko kondigt dit aan in een interview met OE24 als hij de vraag krijgt wat Red Bull beter moet doen bij de volgende race: "Dan krijgen we nieuwe onderdelen. De vraag is of dit ons dichter bij Red Bull brengt. Ze hebben een ongelooflijke auto, die ongelooflijk krachtig is in zijn complexiteit."

"We moeten wel eerlijk zijn: de pole position van Max kwam er alleen, omdat zowel de McLaren-coureurs als Antonelli bij de laatste poging fouten maakten."

Piastri, Hadjar & Tsunoda

In Miami ging de zege naar McLaren-coureur Piastri. De Australiër lijkt de topfavoriet voor de titel te zijn, en dus ook een grote concurrent voor Red Bull. Marko is enorm onder de indruk van Piastri: "Ik ben echt zeer onder de indruk. Hij blijft altijd kalm en hij zet voortdurend druk om uit te blijven lopen op de concurrentie. Dat is echt heel verfrissend. Maar ik zou onze Racing Bulls-coureur Isack Hadjar ook niet onderschatten. Hij miste het WK-punt op een paar honderdsten."

Ook over Yuki Tsunoda is Marko tevreden: "Ja, Yuki wordt steeds beter. Hij is de eerste teamgenoot die de prestaties van Max kan evenaren. Maar helaas, als de druk toeneemt, maakt hij nog steeds fouten."