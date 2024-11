Uitslag VT3 Las Vegas: Russell snelste, gefrustreerde Verstappen herstelt zich met vijfde tijd

De derde en laatste vrije training van het raceweekend in Las Vegas is een feit. Tussen de casino's en de hotels werd de snelste tijd genoteerd door George Russell. De tweede tijd stond op naam van Oscar Piastri. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Onder het kunstlicht en de felle lichtjes van de casino's en hotels ging de laatste training van start. Er waren echter weinig coureurs die direct de baan op gingen. Alleen Guanyu Zhou was direct bij groene licht naar buiten gegaan. De fans moesten eventjes wachten op de grote namen.

Sergio Perez was de eerste coureur van een topteam op de baan. De Mexicaan was echter niet bezig met extreem snelle rondjes. Hij was niet tevreden met het gedrag van zijn auto en meldde zijn team dat hij 'miles off' was. Ook Liam Lawson was niet bepaald tevreden met de omstandigheden, want hij liet weten dat het wederom enorm glad was.

Verstappen

De fans moesten zich vooral vermaken met het vreemde gezichtje op de Sphere en wat beelden vanuit de pitlane. Na een kwartiertje begon de actie pas echt. Max Verstappen kwam naar buiten voor zijn eerste run. De achtervleugel was overduidelijk anders afgesteld dat gisteren, en het was duidelijk geworden dat de verhalen over een 'verkeerde' achtervleugel genuanceerder lagen. Het lijkt er namelijk op dat Red Bull simpelweg geen kleinere vleugel heeft.

Verstappen focuste zich daar nu niet op. Hij was direct aan het vechten, en in zijn uitloopronde verremde hij zich direct. Bij McLaren keken ze naar de concurrentie en luttele minuten na de rondjes van Verstappen kwamen ook Lando Norris en Oscar Piastri de baan op. Norris trapte direct door op de zachte banden. Hij wist echter niet de snelste rondetijd neer te zetten.

Frustratie

Bij Max Verstappen en Red Bull waren de problemen nog heel groot. Verstappen had het overduidelijk enorm lastig en hij meldde zijn team dat zijn banden niet naar wens fungeerden. De frustratie was groot, en hij riep dat zijn auto echt onbestuurbaar werd. Hij ergerde zich dood en meldde Red Bull dat hij amper kon rijden en dat hij dichtbij een crash was.

Red Bull was het enige team dat na een halfuur nog geen softrun had gedaan. Verstappen en Perez werkten een ander programma af en vonden zich op dat moment terug aan de onderkant van de tijdenlijst. Vooraan het veld waren de Ferrari's en de Mercedessen snel. Opvallend genoeg hadden ook de Haas een goed tempo te pakken.

Snelle rondjes

In de slotfase van de training kozen veel teams voor softruns. Veel coureurs noteerden snelle rondjes, en ook bij Red Bull werd er flink gas gegeven. Max Verstappen was heel ontevreden, maar hij noteerde wel eventjes de snelste tijd. Opgelucht meldde hij het team dat de grip veel beter was. De snelle rondjes werden echter abrupt afgebroken. Lance Stroll was stilgevallen op de Strip, en de marshalls konden zijn auto niet opruimen. Er brandde een rood lampje boven zijn cockpit, en dat betekent dat de auto niet veilig is om aan te raken. Uiteindelijk kon de Aston Martin achter de muur worden geduwd. Met nog een minuutje op de klok ging de training weer van start. Veel coureurs doken weer de baan op, maar toen Sergio Perez het einde van de pitlane bereikte stond het licht al op rood. Hij kon dus niet meer naar buiten.