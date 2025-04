Verstappen woest op Viaplay: "Dat wil ik niet Chiel!"

Max Verstappen heeft een frustrerende race in Saoedi-Arabië achter de rug. Hij kreeg een straf voor zijn moment met Oscar Piastri, en daar wil Verstappen geen woord meer over zeggen. Hij was woedend en zelfs voor de camera van Viaplay wilde hij er helemaal niets over kwijt.

Verstappen startte de race op de pole position, maar al snel kwam Oscar Piastri langszij. Volgens de stewards ging Verstappen te ver in het duel met de Australiër, en dat leverde hem vijf seconden tijdstraf op. Het was een lichte straf, maar het was ook gelijk de doodsteek voor de zegekans van Verstappen. Direct na afloop was hij al kwaad, en dat was hij nog steeds in de mediapen.

Geen zin in

Verstappen kwam als tweede over de streep, maar daar wilde niemand het over hebben. Toen Viaplay-verslaggever Chiel van Koldenhoven hem vroeg naar het moment, weigerde hij iets te zeggen: "Ja, daar hoeven we het niet over te hebben. Dat is allemaal verspilling van de tijd. De race zelf ging best wel goed. Je hebt niet zo heel veel bandendegradatie hier, en dat helpt ons ook een beetje. Over het algemeen ben ik tevreden, alleen de balans is nog niet goed."

Verstappen wil niets zeggen

Interviewer Van Koldenhoven probeerde nog even over de straf te beginnen, "Ik wil het toch nog even over het moment hebben.." Maar Verstappen niet en hij onderbrak hem: "Nee!" Toen Verstappen voor zijn voeten kreeg geworpen dat het wel bepalend was, kwam Verstappen fel uit de hoek. "Dat maakt met niet uit, Chiel! Ik wil het er gewoon niet meer over hebben nu!" Gevraagd waarom hij dat niet wil doen, kwam Verstappen met een kort maar zeer helder antwoord: "Omdat ik dat niet wil!" De viervoudig wereldkampioen was verder wel in zijn nopjes met het verloop van de Grand Prix.