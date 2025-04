Max Verstappen speelde een hoofdrol in de Saoedische Grand Prix van afgelopen weekend. Na afloop ging het vooral om zijn tijdstraf, maar zijn snelheid was ook goed. Verstappen was positief verrast door de pace van zijn Red Bull.

De Nederlander startte de race op de pole position. Hij verloor de leiding bij de start aan Oscar Piastri, maar haalde hem op een onjuiste manier in. Verstappen behield de koppositie tot en met de pitstops, waarna hij door zijn tijdstraf terugviel naar de tweede plek. Verder was het een probleemloze race voor Verstappen, en de snelheid was goed.

Positief verrast

Vooral de racepace van Verstappen was indrukwekkend, en dat vond hij zelf ook. In gesprek met Motorsport.com reageerde hij positief op zijn goede tempo: "Ja, ik was om eerlijk te zijn zeer positief verrast. Op vrijdag was het namelijk echt heel erg zwaar. Het maakte niet uit wat ik deed qua rijstijl of management: de banden gingen er gewoon aan."

Verstappen voelde zich in ieder geval goed in zijn RB21. Daar maakte hij geen geheim van: "De auto was veel fijner. Deze heeft nog steeds beperkingen, maar het zag er veelbelovend uit."

Weinige bandenslijtage

Verstappen bouwde vlak voor zijn pitstop een voorsprong van drie seconden op ten opzichte van Oscar Piastri. Dat had de Nederlander niet zien aankomen: "Op een gegeven moment reed ik weg, ik was toen behoorlijk positief verrast. We moeten een beetje kalm blijven, want op dit circuit is er weinig bandenslijtage en we weten dat we op circuits met een hogere bandenslijtage iets meer moeite hebben. Daar moeten we nog steeds aan werken, maar de veranderingen die we op zaterdag hebben doorgevoerd, werkten ook vandaag in de race. Dus daar ben ik heel blij mee."

Verstappen kwam als tweede over de streep, en verkleinde zijn achterstand op Lando Norris in het wereldkampioenschap.