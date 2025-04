Max Verstappen gaf afgelopen weekend in Jeddah zijn plek niet terug aan Oscar Piastri en dat resulteerde in een 5 seconde penalty. Zonder deze vijf seconde had hij misschien wel de race gewonnen en is het dus een slechte keuze geweest van het team van Red Bull Racing om door te rijden. Helmut Marko legt uit waarom Verstappen de plek niet terug gaf.

Verstappen pakte in Jeddah, waar de afgelopen Grand Prix was, na het afsnijden van een chicane de plek niet terug aan Oscar Piastri. Deze keuze kwam hem duur te staan en dus kreeg hij een vijf-seconde penalty. Helmut Marko is het hier niet mee eens omdat het in de Formule 2 ook al gebeurde.

Onbestraft

In de column van Helmut Marko voor Speedweek gaf hij aan dat het eerder al gebeurde in de Formule 2: "Over de radio was er eigenlijk heel weinig discussie over het wel of niet terug moeten geven van die positie. Onze strategische expert en contact bij de FIA gaven aan dat er soortgelijke incidenten hadden plaatsgevonden in de Formule 2, maar dat die incidenten onbestraft bleven. In die gevallen kregen de betrokken partijen enkel een formele waarschuwing."

"Luke Browning deed het zelfs twee keer en kwam er mee weg zonder een straf", vervolgt Marko, die vond dat Verstappen en het team van Red Bull de juiste keuze had gemaakt: "We zagen het als een race-incident, als iets wat van tijd tot tijd nu eenmaal gebeurt bij een start."

Lastig om in te halen

Zoals men weet is de McLaren het team om te verslaan en daarbij de snelste auto op de grid. De adviseur van Red Bull vond daarom dat het verstandig was om Piastri niet voor te laten: "De beelden gaven eigenlijk ook geen uitsluitsel. Op de eerste camerabeelden leek het alsof Piastri duidelijk voor lag, terwijl Max in de daadwerkelijke remzone juist weer voor lag op hem. Daarom waren we optimistisch dat de kwestie zonder straffen kon worden afgehandeld en daarom gaven we die positie niet op. Dat was natuurlijk ook in de wetenschap dat als we achter Piastri zouden zitten het heel lastig zou worden om die McLaren weer in te halen."

Uiteindelijk had de keuze Verstappen de overwinning gekost. Zo weet ook Marko dat: "Het heeft Max de overwinning gekost. We zagen hoe Max in het eerste deel van de race 2,5 seconden weg kon rijden bij Piastri. Na de pitstop maakte Verstappen tijd goed op de Australiër, wat aangeeft dat hij de snelheid had om te winnen. Maar uiteindelijk kon Max gewoon niet dichtbij genoeg komen om Piastri aan te vallen."