F1-legende krijgt verbod en mag geen comeback maken

Sebastian Vettel wordt gezien als één van de beste coureurs van de afgelopen vijftien jaar. De Duitser ging eind 2022 met pensioen, maar werd daarna regelmatig in verband gebracht met een comeback. Vettel laat nu weten dat dit niet mag.

Vettel hing eind 2022 zijn helm aan de wilgen. De Duitse viervoudig wereldkampioen maakte in zijn laatste seizoen bij Aston Martin geen grootste indruk, maar hij zette de sport nog niet uit zijn hoofd. Hij werkte een Hypercar-test af voor Porsche en zijn naam werd een paar keer genoemd bij diverse teams. Een comeback zat er echter nog niet in, en dat lijkt ook niet te gaan gebeuren.

Vettel mag geen comeback maken

Vettel laat namelijk weten dat hij geen comeback mag maken. Hij heeft een soort verbod gekregen van het thuisfront, zo legt hij lachend uit in de podcast Backstage Boxengasse: "Mijn kinderen hebben aangegeven dat ik niet meer mag rijden. Ze vinden het heel erg fijn dat ik er ben. Dat is natuurlijk geweldig om te horen."

Hij vindt het ook niet erg dat hij nu een leven heeft zonder de Formule 1. Het bevalt Vettel wel: "Het is me heel erg goed gelukt om een ritme buiten de Formule 1 te vinden. Ik heb de lieve vrede binnen onze familie weten te bewaren! Ik ben wel gewend geraakt aan mijn nieuwe leven."

Wat brengt de toekomst?

Wat Vettel nu gaat doen, is nog niet duidelijk. Hij zet zich in voor het milieu, rijdt soms een demorun in oudere Formule 1-wagens en soms valt zijn naam in de paddock. Zo werd hij door Helmut Marko aangewezen als zijn ideale opvolger als adviseur bij Red Bull. Vettel geeft eerlijk toe dat hij zelf nog niet weet wat er gaat gebeuren: "Dat zijn allemaal grote vragen waarop er niet snel een antwoord te vinden is."

Vettel kan terugkijken op een speciale loopbaan. De Duitser wist vier wereldtitels te pakken, en hij kwam 53 keer als winnaar over de streep. Hij reed 299 Grands Prix en stond in totaal 122 keer op het ereschavot. Dat betekent dat hij in ruim veertig procent van zijn races naar het podium mocht gaan.