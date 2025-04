Voormalig vertrouweling Verstappen fel over discutabele tijdstraf

De voormalige sportief directeur van Red Bull, Jonathan Wheatley, nu teambaas van Sauber, heeft zijn eigen licht laten schijnen op de situatie van Verstappen en Piastri. Wheatley werd een van de belangrijkste topmannen bij Red Bull als sportief directeur.

Sinds de Grand Prix van Japan is de Brit aan het roer bij Sauber. Hij keek echter wel met een schuin oog naar het moment tussen Verstappen en Piastri. Verstappen ging wijd, bleef vooraan en gaf zijn positie niet terug aan de Australiër. Met als resultaat een 5-seconde penalty, waardoor Piastri de overwinning kon pakken.

Niet met andere teams bemoeien

Wheatley wil zich niet met andere teams bemoeien en laat er dus ook niet te veel over kwijt: "Ik zou hebben geadviseerd om iets anders te doen. Ik denk dat dat het beste was geweest", vertelt de Brit tegenover internationale media. Wat hij dus precies gedaan zou hebben maakt hij niet kenbaar.

"Ik wil niet dat iemand commentaar geeft op wat wij als team zouden doen", voegt hij toe. "En ik wil zelf ook geen commentaar geven op wat anderen zouden doen. Ik denk dat wij het binnen ons team anders zouden hebben aangepakt en zeker een gesprek zouden hebben gehad over een andere aanpak."

Eerder gebeurd

Het voorval deed Wheatley denken aan een moment tijdens de Grand Prix van Amerika vorig jaar. Lando Norris haalde Verstappen buiten de baan in. Als er grind op de baan had gelegen, had Wheatley er heel anders naar gekeken: "Als er grind ligt, dan pakken ze het iets anders aan. Maar als er een mogelijkheid is om van de baan te gaan en het later pas op te lossen... dat hebben we in het verleden ook al gezien."

"Ik wil niet achteraf de wijsneus uithangen, maar ik heb nooit echt naar die bocht gekeken en gedacht: daar moet grind liggen. Terwijl ik altijd naar bocht twaalf in Austin keek en dacht: daar moet een oplossing voor komen." Twee identieke situaties komen ook nooit voor, aldus de Britse teambaas: "Ik heb nog nooit twee identieke incidenten gezien. Inhalen is zo'n dynamische situatie. Je moet rekening houden met de bandencompounds, rekening houden met het feit of iemand momentum heeft en rekening houden met DRS. Het is zó dynamisch. En te midden van al die dingen, en alle spelletjes die er spelen, moet je uiteindelijk een rempunt kiezen."