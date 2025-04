Racing Bulls gelooft in Lawson: "Zijn talent is niet verdwenen"

Liam Lawson begint langzaam weer in vorm te komen in de Formule 1. De Nieuw-Zeelander werd begin dit seizoen al na twee races gedegradeerd door Red Bull Racing. Volgens Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies duurt het eventjes voordat Lawson weer zelfvertrouwen heeft.

Lawson werd eind vorig jaar gepresenteerd als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal hadden ze veel vertrouwen in hem, maar dat goede gevoel was snel verdwenen. Na teleurstellende resultaten in Australië en China werd hij teruggezet naar Racing Bulls, en werd hij vervangen door Yuki Tsunoda. Voor de 23-jarige Lawson was dit een pijnlijke dreun, en hij kon niet zo snel over de teleurstelling heen stappen.

Lawson moet zich comfortabel voelen

Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies legt uit dat het een zware klap was voor Lawson. Mekies deelt het in een interview met PlanetF1: "Het eerste dat we natuurlijk moesten doen, was ervoor zorgen dat hij zich comfortabel voelde in de auto. Dat is waar we ons op focussen. Hij was het vertrouwen verloren in de eerste twee moeilijke races, en we focussen ons erop dat hij zich comfortabel voelt in de auto én dat hij zich comfortabel genoeg voelt om te pushen."

Mooie resultaten aan de horizon

Mekies denkt dat er dan weer mooie resultaten aan kunnen komen voor Lawson. Het vertrouwen in de Nieuw-Zeelander bij Racing Bulls is heel erg groot: "Als we deze dingen voor elkaar kunnen krijgen, dan komt het goed. We weten dat zijn talent niet zomaar is verdwenen. De snelheid komt zeker weer terug. Hij zit nu nog maar drie races bij ons. We hebben gezien dat hij al een flinke stap voorwaarts heeft gezet tussen de races in Japan en Bahrein."

Lawson wacht nog op zijn eerste punten in het nieuwe seizoen. De Nieuw-Zeelandse coureur staat nu op de achttiende plaats in het wereldkampioenschap. Samen met Fernando Alonso, Jack Doohan en Gabriel Bortoleto vormt hij het clubje coureurs dat nog geen enkel WK-punt heeft gescoord in het huidige seizoen.