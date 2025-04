F1-legende gelooft in Verstappen: "Beslissend jaar voor hem"

Max Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel op rij in de Formule 1 gaan pakken. Of dat gaat gebeuren, moet nog blijken. De concurrentie is immers ook zeer sterk. Volgens Sebastian Vettel wordt dit sowieso een beslissend jaar voor Verstappen.

Verstappen veroverde in de afgelopen vier jaar de wereldtitel. Dit jaar wil hij dat ook doen, maar zijn team Red Bull kampt met de nodige problemen. Verstappen wist alleen te winnen in Japan, en staat achter de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris in het wereldkampioenschap. Hij moet boven zichzelf uitstijgen om de aansluiting te houden in de strijd om de titel.

Sterke band

Sebastian Vettel veroverde ook vier titels met Red Bull. De Duitser krijgt van Sky Sports de vraag of Verstappen kans maakt op de titel: "Ik denk dat dit het moment is waar je echt een band met elkaar krijgt. Het is het moment, na zoveel jaren, dat je zo dicht bij elkaar staat. Sommige mensen gingen weg, anderen kwamen. Of je nu titels wint of niet, dat gebeurt toch wel. Dat is de aard van de Formule 1. Maar nu is het moment gekomen om bij elkaar te blijven en je hebt de kans om terug te komen."

Beslissend jaar

Aan Verstappen zal het volgens Vettel niet liggen: "Ik denk dat Max ongelooflijk veel talent heeft en dat hij de afgelopen jaren enorm volwassen is geworden. Ik denk dat hij zijn races nu anders opbouwt dan in het verleden. Dat gebeurt veel slimmer. De progressie die hij heeft gemaakt, gaat niet zozeer over rondetijd of performance. Het gaat meer om de consistentie, en de betrouwbaarheid dat hij er elke keer is."

"Hij neemt soms de tijd om een actie te maken, en hij wacht tot daar het juiste moment voor is. Hij ziet de race voor zich, net als de kansen die hij krijgt. Als hij die kans niet krijgt, dan gaat hij terug naar de agressie. Hij heeft zichzelf heel goed onder controle en dat maakt hem op dit moment de sterkste op de grid. De combinatie van die twee, agressie en ervaring, samen met de natuurlijke snelheid, is geweldig om naar te kijken. Het is duidelijk een beslissend jaar voor hem."