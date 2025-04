George Russell reageert op wilde geruchten over contractsituatie

Het aflopende contract van George Russell is een veelbesproken onderwerp in de Formule 1. Russell maakt zich er zelf niet zo druk om, en stelt dat Mercedes de situatie niet anders aanpakt dan in het verleden. Hij vindt de geruchten dan ook bijzonder.

Russell is goed aan het seizoen begonnen bij Mercedes. Hij stond in drie van de eerste vijf races op het podium, en hij laat zien dat hij de kar kan trekken bij Mercedes. Zijn contract loopt eind dit jaar af, en dat zorgt voor speculatie. Max Verstappen wordt namelijk veelvuldig in verband gebracht met zijn zitje, terwijl teambaas Toto Wolff blijft beweren dat hij Russell niet kwijt wil.

Mercedes pakt alles op dezelfde manier aan

Russell maakt zich er niet zo druk over. Hij stelt dat Mercedes de zaak gewoon aanpakt op de gebruikelijke manier. In een interview met The Athletic legt hij dat uit: "Toen Lewis Hamilton hier nog was, werden er ook pas gesprekken gevoerd voor juni of juli. Het gebeurde altijd in de zomer. Het abnormale is nu waarschijnlijk dat er al veel coureurs contracten voor de lange termijn hebben getekend."

Coureurs willen zekerheid

Russell begrijpt wel dat sommige van zijn collega's hard bezig zijn met het zoeken van een plekje voor de toekomst. De Brit reageert nogal fel: "Ik heb het gevoel dat veel coureurs die zo gefixeerd zijn op het proberen van het veiligstellen van hun toekomst, misschien degenen zijn die niet zoveel vertrouwen hebben in zichzelf. Ze voelen de behoefte om die zekerheid wel te hebben."

Russell denkt dat er in de zomer veel zal gaan gebeuren op de rijdersmarkt. De Mercedes-coureur is daar nogal duidelijk over, en hij wijst naar mogelijke verschuivingen: "Als mensen niet tevreden zijn, dan willen ze verandering. Dus laten we volgend jaar maar eens gaan kijken. Ik denk dat het een interessante zomer kan gaan worden."