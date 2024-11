Uitslag VT2 Las Vegas: Hamilton weer snelste, gefrustreerde Verstappen 17e

De eerste dag van het raceweekend in gokstad Las Vegas is weer een feit. Op het stratencircuit in Sin City werd de snelste tijd in de tweede vrije training genoteerd door Lewis Hamilton. De tweede tijd werd in deze sessie neergezet door Lando Norris, terwijl de top drie compleet werd gemaakt door George Russell.

Bij de start van de tweede vrije training was de avond in Las Vegas allang begonnen. Het was al flink wat kouder toen de roze Alpines de sessies aftrapten. De Franse bolides kregen al snel gezelschap van vrijwel alle andere coureurs. Ook Max Verstappen koos ervoor om direct naar buiten te gaan.

Problemen

De start van de training verliep niet heel goed voor Verstappen. De Nederlander ging een paar keer wijd, en hij klaagde dan ook over een gebrek aan grip. Dit kan liggen aan zijn RB20, maar het was ook nog steeds enorm stoffig op het stratencircuit. Verstappen was dan ook zeker niet de enige coureur die her en der een stapje buiten de baan zetten.

Ook Fernando Alonso kampte met problemen. De Spanjaard had last van bouncing en hij stelde dan ook voor om de set-up te wijzigen. Sergio Perez en George Russell hadden een heel bijzonder probleem. Ze droegen een ventilerende helm, maar hierdoor kregen ze veel koude lucht in hun gezicht. Daar waren ze niet heel blij mee.

Code rood

Alexander Albon had de grootste problemen van allemaal. Hij bevond zich in de pitlane met een issue aan zijn motor. Het leek te gaan om een probleem met zijn brandstofsysteem. Met nog 22 minuten op de klok leek hij weer te kunnen gaan rijden, maar eenmaal op de baan ging het weer mis. Albon viel stil er veroorzaakte de rode vlag.

Voor Max Verstappen kwam deze code rood niet helemaal goed uit. Hij had een paar lastige softruns, en door het stilvallen van Albon verloor hij veel tijd. Verstappen had het lastig tijdens zijn eerste softruns, hij ging wijd, raakte het stoffige gedeelte en brak zijn rondje af. Gefrustreerd schudde hij zijn hoofd in de cockpit.

Vliegende rondjes

Verstappens concurrenten hadden wel snelle rondetijden kunnen noteren. Tijdens de softruns was Lewis Hamilton weer razendsnel. De zevenvoudig wereldkampioen was eerder op de dag ook al razendsnel in de eerste vrije training. Lando Norris zat er names McLaren ook goed bij, terwijl de Ferrari's zich ook konden mengen in de strijd om de snelste tijd. Hamiltons teamgenoot George Russell had het wat lastiger, want hij werd gehinderd door verkeer tijdens zijn snelle ronde.

Jetlag

Het verkeer zorgde voor veel problemen. Pierre Gasly zat volledig vast achter de wagen van Oscar Piastri, maar dat leverde geen ingreep van de stewards op. Grappend vroeg Gasly zich af of Piastri misschien last had van een jetlag. Max Verstappen kon ook in de slotminuten geen vliegende ronde rijden. Hij bleef haken op de zeventiende tijd, maar hij was wel sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan werd negentiende, maar ook hij had geen vliegende ronde gereden.