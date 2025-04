Teambaas fileert stewards na onduidelijke straf Verstappen

De straf van Max Verstappen in Saoedi-Arabië deed veel stof opwaaien. Bij Red Bull waren ze het niet eens met de straf. Günther Steiner heeft zo zijn twijfels, en stelt dat de stewards veel te onduidelijk en te slap waren.

Verstappen kreeg zijn tijdstraf van vijf seconden voor een moment met Oscar Piastri in de eerste bocht. Hij haalde de Australiër buiten de baan in, en gaf zijn positie daarna niet terug. De stewards grepen in even gaven Verstappen een tijdstraf van vijf seconden. Voor dit vergrijp staat eigenlijk een straf van tien seconden, maar de stewards vonden dit niet gepast voor een incident in de eerste bocht van de Grand Prix.

Opmerkelijke vergelijking

Bij Red Bull reageerden ze verbolgen, en vroegen ze zich af waar deze straf vandaan kwam. Ook voormalig Haas-teambaas Günther Steiner kan zich niet vinden in het besluit van de stewards. Hij vond het onterecht, maar hij vindt ook dat de stewards verkeerd hebben gehandeld. In de Red Flags Podcast geeft hij zijn opmerkelijke mening: "De stewards proberen altijd zo beleefd te blijven. Ze willen helemaal niemand boos maken."

Steiner maakt dan een bijzondere vergelijking: "Als een rechter iemand levenslang geeft, zonder kans op vervroegde vrijlating, dan weet hij dat diegene er niet blij mee zal zijn. Maar dat is nou eenmaal het werk van een rechter!"

Stewards zorgen voor chaos

Steiner vindt het bijzonder dat de stewards niet hebben besloten om bij de standaardstraf te blijven. De Italiaan stelt dat dit veel logischer zou zijn, omdat ze nu voor onduidelijkheid zorgen. "Als Verstappen volgens de stewards inderdaad iets verkeerds zou hebben gedaan, dan moeten ze hem gewoon die straf van tien seconden geven. Einde verhaal. Nu is het allemaal weer zo onduidelijk."

Verstappen loste zijn straf in bij zijn pitstop, waardoor hij de jacht moest openen op Oscar Piastri. Hij kwam als tweede over de streep, maar veel mensen denken dat hij Piastri zonder straf had kunnen verslaan.