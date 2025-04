Red Bull negeerde dringend advies over teamgenoot Verstappen

Het team van Red Bull Racing heeft een bewogen start van het seizoen achter de rug. Ze besloten al na twee races in te grijpen en Liam Lawson te vervangen door Yuki Tsunoda. Volgens Franz Tost is dit de enige juiste beslissing, en negeerde Red Bull een belangrijk advies.

Red Bull besloot eind vorig jaar dat het tijd werd om Sergio Perez te vervangen. De Mexicaan kondigde zijn vertrek aan, en Red Bull wees de onervaren Liam Lawson aan als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Ze hadden al het vertrouwen in Lawson, totdat bleek dat hij er nog niet klaar voor was.

Een pijnlijke crash in Australië zorgde nog niet voor paniek bij Red Bull, maar toen hij hopeloos faalde in China besloot men in te grijpen. Lawson werd teruggeplaatst naar Racing Bulls, en hij werd vervangen door Yuki Tsunoda. De Japanner bewandelde de omgekeerde weg.

Het advies van Tost

Franz Tost was jarenlang de teambaas van het huidige Racing Bulls. Hij is als consultant nog betrokken bij Red Bull. In een interview met F1-Insider krijgt hij de vraag welk advies hij aan Red Bull had gegeven: "Ik zei: neem Yuki Tsunoda. Hij heeft de ervaring, hij is snel en hij kan het. De uitkomst van de beslissing is bekend."

Degradatie van Lawson een verrassing?

Red Bull luisterde niet en koos uiteindelijk voor Lawson. Na twee races kwamen ze dus terug op hun besluit. Gevraagd of hij het een verrassende actie van Red Bull vond, reageert Tost zeer duidelijk: "Nee, natuurlijk niet. Het was gewoon een verkeerde beslissing. Dat omdat Tsunoda sneller is en meer ervaring heeft dan Lawson. Er valt helemaal niets te bespreken."

Hoe doet Tsunoda het bij Red Bull?

Tost vindt dat Tsunoda het vooralsnog goed doet: "Het gaat best fatsoenlijk. De kwalificatie verliep behoorlijk goed, maar in de race moet hij agressiever zijn. Maar we mogen natuurlijk niet vergeten dat hij de auto nog beter moet leren kennen. Vooral op het gebied van het bandenmanagement, wat van cruciaal belang is voor de races. Hij heeft nog tijd nodig."