Verstappen gaat Senna en Schumacher achterna met speciale 'party trick'

Max Verstappen kreeg afgelopen weekend in Saoedi-Arabië een veelbesproken tijdstraf. Oud-coureur Karun Chandhok is niet verrast door de actie van Verstappen. Hij wijst naar een trucje dat Verstappen wel vaker uithaalt, en maakt de vergelijking met Ayrton Senna en Michael Schumacher.

Verstappen kreeg in Saoedi-Arabië zijn straf voor een moment met Oscar Piastri in de eerste bocht. De Australiër had een betere launch vanaf de lijn, waarna Verstappen hem terug probeerde te pakken in de eerste bocht. Verstappen haalde Piastri heen, maar sneed daarbij wel de bocht af. Het leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op, en daar was zijn team Red Bull niet bepaald blij mee.

Party trick

Oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok vindt het geen vreemde actie van Verstappen. De Indiër bespreekt bij Sky Sports F1 het vraagstuk of de actie van Verstappen als een verrassing kwam: "Als je kijkt naar al die agressieve coureurs in wiel-aan-wiel gevechten, dan hebben ze allemaal hun eigen party trick. Die van Max is volgens mij 'Joh, we gaan gewoon volle bak richting de apex. Daar zoekt iedereen het maar uit, zo doe ik het.'"

Senna en Schumacher

Volgens Chandhok is Verstappen zeker niet de enige wereldkampioen die dit soort dingen doet. De oud-coureur wijst naar een aantal legendes: "Michael Schumacher had de truc 'ik ga gewoon lekker op het rechte stuk van links naar rechts en weer terug bewegen'. En dan had je Ayrton Senna met 'ik stuur gewoon in en iedereen moet maar lekker uitwijken'. Dit zijn zomaar drie voorbeelden die ik me zo kan bedenken van coureurs die sterk en agressief waren in wiel-aan-wiel gevechten."

Positie teruggeven

Chandhok vindt het vreemd dat Verstappen niet de vraag kreeg om zijn positie terug te geven: "Max heeft het geprobeerd. Ik denk dat het echter het meest voor de hand liggend zou zijn geweest dat ze Verstappen meteen hadden gevraagd die positie terug te geven, in plaats van na te gaan of het een vijf- of tienseconden straf moest zijn."