Zelfverklaarde betere coureur dan Verstappen eindigt in de muur

De Amerikaanse coureur Kyle Larson is het mikpunt van spot van Formule 1-fans geworden. De Amerikaan crashte tijdens de voorbereidingen op de Indianapolis 500, en dat is pijnlijk voor de coureur die afgelopen zomer nog stelde dat hij beter is dan Max Verstappen.

Larson komt normaal gesproken uit in de NASCAR. In deze klasse behoort hij tot de absolute top, en hij gaat dit jaar voor het tweede seizoen op rij ook een gooi door naar succes in de Indy 500. Deze week werden de eerst testdagen voor de iconische IndyCar-race verreden. Larson, die uitkomt in een door Arrow McLaren gerunde auto, kwam ook in actie. Hij ging echter de fout, en dat zorgde voor hilariteit bij Formule 1-fans.

Beter dan Verstappen

Larson zorgde afgelopen zomer namelijk voor de nodige opschudding. Hij riep namelijk dat hij een betere allround-coureur is dan Max Verstappen. Hij dacht dat Verstappen zich niet goed zou kunnen aanpassen aan een NASCAR, terwijl hij het gevoel had dat hijzelf wel goed snel kan presteren in een Formule-wagen. Het zorgde voor de nodige vraagtekens bij Formule 1-fans, en die zijn hem dan ook nog niet vergeten.

Beelden van Larsons crash tijdens de testdag op de oval van Indianapolis gingen dan ook snel het internet over. Een populair fanaccount deelde de video met als tekst 'Kyle Larson: ik ben beter dan Verstappen, ook Kyle Larson:'. De video werd binnen de kortste keren meer dan 2,5 miljoen keer bekeken op X.

De ambitieuze plannen van Larson

Larson liet vorig jaar zien dat hij zich goed kan aanpassen aan de IndyCars. Hij streed geruime tijd mee om de topposities, maar werd uiteindelijk als achttiende geklasseerd. Net als vorig jaar gaat Larson een gooi doen naar de zogenaamde Double Duty. Dat houdt in dat hij op één dag wil deelnemen aan zowel de Indianapolis 500 als de Coca-Cola 600 in de NASCAR. Vorig jaar wilde hij dat ook doen, maar toen vielen zijn plannen letterlijk in het water.