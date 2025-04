Verstappen-criticaster ziet Piastri als titelfavoriet

Oscar Piastri voert sinds afgelopen weekend het wereldkampioenschap aan in de Formule 1. De koele McLaren-coureur is sterk aan het seizoen begonnen, en volgens Johnny Herbert moet Max Verstappen zijn borst nat maken. Hij denkt dat Piastri in staat is om Verstappen te verslaan.

Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 gaan pakken. Of hem dat gaat lukken, moet nog blijken. Het team van McLaren is ijzersterk, en Piastri en Lando Norris zijn allebei in staat om races te winnen. Piastri heeft al drie races gewonnen dit jaar, en hij verkeert in een uitstekende vorm. Hij komt zeer koel en kalm over, en het lijkt er niet op dat hij snel in de stress schiet. Hiermee hij heeft een voorsprong op zijn teamgenoot Norris, die vaker een paniekerige indruk maakt.

Verstappen te slim af zijn

Verstappen vecht nog mee met de McLaren-coureurs, en Johnny Herbert ziet één echte uitdager voor de Nederlander. De oud-coureur en voormalig steward legt zijn mening uit bij Beste Online Casino Nederland: "Oscar Piastri liet in Jeddah zien dat hij Max Verstappen te slim af kan zijn. Zijn mentale kracht, zijn snelheid, zijn consistentie en zijn race-inzicht zijn dit seizoen echt indrukwekkend geweest."

Piastri de grootste uitdager van Verstappen?

Herbert stelt dat Piastri alles in huis heeft om een gooi te doen naar de wereldtitel. De Brit denkt dan ook dat dit tot de mogelijkheden behoort: "Hij presenteert zichzelf goed en hij blijft ongelooflijk kalm over de boordradio. Piastri doet precies wat nodig is om dit jaar het wereldkampioenschap te winnen. Hij beschikt over een vergelijkbare mentale weerbaarheid als Verstappen."

Maakt Norris nog kans?

Van Norris verwacht Herbert minder: "Lando maakt helaas te veel fouten. De kwalificatie in Saoedi-Arabië is daar een goed voorbeeld van. Het was deels zeker pech, maar als je met al die snelheid op de kerb terechtkomt, dan is het klaar. Heeft Lando last van de druk? Ja, maar elke coureur ervaart druk en sommigen kunnen daar beter mee omgaan dan anderen. Toch denk ik dat hij zich weer in de titelstrijd kan mengen, want hij is enorm snel."