Uitslag kwalificatie Brazilië: Norris grijpt pole, woedende Verstappen twaalfde na controversiële rode vlag

De startopstelling voor de Braziliaanse Grand Prix is bekend. Na een dag uitstel werd er zojuist eindelijk gereden. Op het circuit van Interlagos werd de snelste tijd neergezet door Lando Norris. Hij deelt straks de eerste startrij met George Russell. De derde tijd in deze kwalificatie werd genoteerd door Yuki Tsunoda.

Q1

Bij de start van de kwalificatie was het nog nat, maar de omstandigheden waren wel goed genoeg om te gaan rijden. Onder aanvoering van Alexander Albon kwamen vrijwel alle twintig coureurs de baan op. Niemand wist precies wat het weer ging doen, dus iedereen had haast.

Direct werden er rondetijden neergezet, want zonder tijd had men een probleem. In de laatste sector ging veel coureurs direct wijd. Liam Lawson, Guanyu Zhou en Lance Stroll gingen hier rechtdoor. Zhou's teamgenoot Valtteri Bottas nam een dapper besluit en hij koos als eerste voor de inters. Al snel kon iedereen de pitlane opzoeken, want Franco Colapinto was gespind en veroorzaakte de rode vlag.

Na een aantal minuten ging de sessie weer van start. Het was nog steeds zeer nat, en de inters waren niet langer een optie. Iedereen moest opletten, want in de regen is het een loterij. Grote namen moesten vrezen voor hun plekje. Lando Norris leek buiten de boot te vallen, maar hij had geluk. Lewis Hamilton had dat geluk niet, en hij viel af. Balend mopperde hij over de boordradio. Naast Hamilton vielen ook Oliver Bearman, Colapinto, Nico Hülkenberg en Zhou af.

Q2

Het tweede gedeelte van de kwalificatie ging op drukke wijze van start. Vrijwel alle coureurs kwamen de baan op, en Oscar Piastri nam direct een risico. De Australiër koos voor de inters, en dat bleek de juiste keuze te zijn. Bij de andere teams zagen ze dit ook, en direct kozen meer coureurs voor de banden met de groene wangen.

George Russell had een momentje, maar na een spin kon hij zijn weg vervolgen. De tijden werden steeds sneller, maar de coureurs moesten hun rondje afbreken. Carlos Sainz was gecrasht in bocht twee, en zijn Ferrari was zwaar beschadigd.

Na de rode vlag ging de sessie weer in volle vaart van start. Iedereen verbeterde zijn rondetijd, maar in de laatste minuten ging het weer mis in de eerste sector. Lance Stroll crashte, maar de wedstrijdleiding koos maar niet voor een rode vlag. Iedereen leek zijn rondje nog te mogen afmaken, maar met nog 46 seconden te gaan koos men toch voor de rode vlag. Max Verstappen kon zijn ronde niet afmaken, en dat zorgde voor woede bij Red Bull. Ook Sergio Perez kon zijn rondje niet afmaken, en hij was woedend. Verstappen noteerde de twaalfde tijd. Ook Valtteri Bottas, de eerder gecrashte Sainz en Pierre Gasly vielen af.

Q3

Terwijl de stoom uit de oren van de Red Bull-werknemers kwam, ging Q3 van start. De overgebleven coureurs kwamen de baan op. Lance Stroll kon door zijn crash niet deelnemen aan de sessie. Bij Aston Martin keken ze ook steeds zuurder, want ze moeten twee wagens gaan repareren. Fernando Alonso verloor de macht over het stuur en hij veroorzaakte de vierde rode vlag van de dag.

De sessie ging na een pauze van een paar minuten weer van start. De tijden werden sneller, maar al snel kon iedereen de pitlane weer opzoeken. Alexander Albon was zeer hard gecrasht en veroorzaakte weer een rode vlag. De schade was groot en het wordt een race tegen de klok om de wagen op tijd af te krijgen. Na de onderbreking ging de sessie weer verder. Het regende niet alleen water, maar ook snelle tijden. Norris bleef zich verbeteren, en hij kreeg concurrentie van de verrassende VCARB's. Tsunoda noteerde een verrassende derde tijd en ook Liam Lawson was pijlsnel. George Russell koos slechts voor één run en dat leverde hem de tweede tijd op. Tsunoda kan mogelijk een straf krijgen, want hij stuurde bijna het rechte stuk op bij het ingaan van de pitlane. Het moment werd niet onderzocht.