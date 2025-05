Analyse - De luchtbel die Panthera heet

Op 23 Augustus 2019 had deze site de eer om aan te kondigen dat er vanaf 2021 een nieuw Formule 1-team op de grid zou staan. In deze zou het gaan om Panthera Formula 1 Asia. Panthera was in die periode één van de twee Aziatische ‘prospect’ teams die hun entree zouden kunnen maken in de Formule 1. Nu, ongeveer zes jaar later, gaan we bekijken wat er daadwerkelijk van het ‘bid’ terechtgekomen is.

De ontwikkeling

Op 28 Januari 2019 kreeg Panthera Team Asia Limited een officieel inschrijvingsnummer bij de Britse KvK - Companies House. Registratienummer 11790047 op adres Palladium House 1-4 Argyll Street Londen United Kingdom W1F 7LD. Gewoon een hokje boven het ‘Spaghetti House’. Nu is het in de zakenwereld bij beginnende bedrijven niet meer als normaal dat het postadres en inschrijvingsadres een kantoorpand is. Dit is in feite geen ‘luchtkasteel’ maar meer een officiële standplaats om een Limited te beginnen.

De Stakeholders

Benjamin Charles Durant - Van Durant is weinig tot niets bekend. De enige connectie is met Boris Rotenberg, een Russische Oligarch die eigenaar is van SMP Racing. Hij werkte voor Rotenberg als Team Officer, later werkte hij ook voor BR Engineering, beide in het WEC.

Michael Orts - Een Franse advocaat die in 2017 Bronze Fortune Limited heeft opgericht om er later China Racing Team Limited van te maken. Idee zou kunnen zijn om via deze weg potentiële Chinese bedrijven te laten investeren in een nieuw te vormen Formule 1-project. Het project had op haar hoogtijdagen 690.000 Britse Pond op de bankrekening staan. Deze is naar alle waarschijnlijkheid op de rekening van de limited gestald om bankactiviteit te kunnen garanderen.

Plan

Panthera Team Asia wilde volgens de ‘Haas’ methode de Formule 1 in. Met andere woorden, men wilde zoveel als mogelijk onderdelen kopen van bestaande teams om hiermee een auto te bouwen. Het eerste echt grote probleem waar ze tegenaan liepen was het feit dat elke constructeur zijn eigen chassis moet bouwen. Panthera stelde voor deze opdracht Tim Milne aan, een voormalig medewerker van onder andere Toyota en Manor. Een relatief kleine naam in de Formule 1 die zich aanvankelijk bezig hield met aerodynamica.

De inkoop van de wielophanging, versnellingsbakken, mgu-h en mgu-k, zou volgens de FIA in de jaren ‘20 een mogelijkheid worden om nieuwe teams te trekken en om de kosten te drukken. Er is zelfs al jarenlang sprake geweest van een gereguleerde versnellingsbak cassette. Hier is zelfs een tender voor uitgeschreven door de FIA. Men was op den duur van plan om ook voor andere systemen tenders uit te schrijven. Anno 2025 is er eigenlijk van deze ideeën niets terechtgekomen. Met een gereguleerd kostenbesparend systeem van inkoop en verkoop van standaard producten zou men niet snel naar het toen nog niet ingevoerde ‘budget cap’ zullen grijpen.

Sponsoring

Durant en Orts waren van mening dat de Aziatische markt open kon liggen om sponsoring en technologie voor hun Formule 1-team aan te trekken. De bakermat van Formule 1-racen ligt natuurlijk in Europa. Met Haas is er een Amerikaans-team bijgekomen in 2016, wat betekende dat er vanaf twee continenten een team actief was. Na het uitstappen van Toyota en Honda waren er geen Aziatische teams meer op de grid te vinden. Alhoewel Toyota natuurlijk altijd een Duits Formule 1-team is geweest en volledig in Keulen gevestigd was.

De sponsoring moest komen van grote Aziatische bedrijven en daarom besloot men om strategische redenen het team de Koreaanse nationaliteit te geven. Door deze specifieke actie bracht Panthere de Koreaanse markt opnieuw in contact met de Formule 1. Nadat de wedstrijden in Zuid Korea plotseling van de kalender verdwenen was de animo voor Formule 1 in het land afgenomen. Panthera wilde deze toch wel terug geven aan de Koreanen en wilde ook meteen kijken of deze wedstrijd terug op de kalender kon.

Nooit een cont(r)act)

Panthera kwam in het nieuws door een voormalige medewerker van GPToday en Race News. Deze journalist was destijds ook de enige die contact had met beide heren. Alle summiere informatie werd alleen aan deze bron verstrekt. Panthera kwam met de mededeling dat men in 2021 op de grid wilde staan. Een plan was er eigenlijk nooit. In de statuten is te zien dat de cashflow in 2020 slechts 4000 Pond was. In het jaar voordat men het debuut zou maken was er voor slechts 4000 Pond activiteit geweest op de rekening van het bedrijf.

In de jaren dat men wilde toetreden is er nooit naar buiten gekomen met welke leveranciers het bedrijf wilde samenwerken. Nooit is er ook maar één coureur geweest die openlijk heeft verklaard ooit in gesprek te zijn geweest met Panthera. Er is tot op heden nog nooit een monteur geweest die in gesprek zou zijn geweest met het team. Van Durant en Orts is weinig tot niets meer vernomen.

Waar bij geklapte teams als US F1 en DAMS in het verleden een volledige presentatie is geweest en men al coureurs, motoren en personeel aangenomen had, bleef Panthera dat kleine kantoortje boven het ‘Spaghetti House’. Panthera wilde de huur van dat kantoor niet meer betalen en besloot zich in een later stadium te vestigen op een postadres. Uiteindelijk trok men in 2023 de stekker uit dit luchtkasteel om even later weer een nieuw mogelijke inschrijving uit de grond te stampen. LKY SUNZ zou een Aziatisch-team worden en in 2025 op de grid komen te staan. Inmiddels in het 2025 en hebben Durant en Orts alleen maar mooie verhalen de wereld in geholpen, een heleboel journalisten laten rennen met spectaculaire verhalen en vooral zichzelf totaal ongeloofwaardig gemaakt.