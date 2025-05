Valtteri Bottas onthult opvallend verbod van Mercedes

Valtteri Bottas is dit jaar de reservecoureur van het team van Mercedes. De Fin heeft hierdoor meer tijd voor andere bezigheden, maar hij mag niet alles doen van Mercedes. Naast het maken van een naaktkalender hebben ze hem namelijk nog een verbod opgelegd.

Bottas is sinds begin dit jaar de reservecoureur van Mercedes. Hij houdt zich vooral bezig met activiteiten naast de baan, en hij wordt regelmatig gespot op de fiets. In de wintermaanden hoefde hij niet zo hard te trainen als in de jaren daarvoor, en dat vond de Finse coureur helemaal niet zo erg. Hij heeft genoten van het vrije leven.

Genoten van de vrijheid

In een interview met Autosport Magazine gaat Bottas in op zijn winteractiviteiten: "Ik heb niet echt een Europese winter gehad. Ik heb alleen een paar dagen in Finland doorgebracht. Dit jaar was ik echt op jacht naar de zon tijdens de winter."

"Het leukste was waarschijnlijk zwemmen met zeeleeuwen en dolfijnen in het zuiden van Australië, in een plaats die Baird Bay heet. Om ze echt aan te raken, tot op een meter afstand... Dat was best onwerkelijk."

Hoe denkt Mercedes over deze avonturen?

Enthousiast gaat Bottas verder met het delen van zijn avonturen: "De avond ervoor was er een aanval van haaien in de regio. En in mijn hoofd zijn zeeleeuwen haaienvoer. Ik was dus echt een beetje nerveus! Maar ik heb blij dat ik het heb gedaan."

De vraag die blijft hangen is of Mercedes dit wel een goed plan vond. Lachend legt Bottas het uit: "Ik denk dat het nog steeds oké zou zijn, maar het hangt echt helemaal van het team af. Er zijn nog steeds dingen die ik echt niet mag doen, zoals vrij klimmen. Maar dat is iets wat ik toch niet zou doen."

Eerder legde Mercedes-teambaas Toto Wolff uit dat Bottas bij het team geen naaktkalender meer mag maken. Dit had hij in de afgelopen jaren wel gedaan om geld op te halen voor het goede doel.