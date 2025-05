Max Verstappen zat dit weekend niet stil. Terwijl zijn Formule 1-collega's over het algemeen rustig aan deden, kroop hij achter het stuur. Verstappen jaagde een Ferrari GT3-bolide over de Nürburgring Nordschleife, en hij deed zeker niet rustig aan.

Op vrijdag verscheen er tijdens een testdag van de NLS-serie een Ferrari in de kleuren van Verstappen.com Racing in de pitlane. Op de wagen stond de naam van de onbekende coureur Franz Hermann. Toen deze 'Franz' zich in de pitbox meldde, bleek het om Max Verstappen te gaan. Hij had zijn aanwezigheid geheimgehouden, zodat er niet direct een enorme rij voor zijn pitbox zou staan.

Verstappen zorgde daarna voor veel headlines, want het komt niet vaak voor dat een wereldkampioen Formule 1 tijdens het seizoen de Nordschleife betreedt. Verstappen deed dat dus wel, en hij zou zelfs een ronderecord uit de boeken hebben gereden. 'Franz Hermann' deed dan ook niet rustig aan, zo bleek uit beelden die rondgaan op sociale media.

Onboardbeelden

Op onboardbeelden van een andere coureur is te zien hoe Verstappen zich volgas door het verkeer heen beweegt. Het bijschrift bij het filmpje spreekt boekdelen, want er staat: "Nu weet ik hoe Norris zich voelt als hij wordt ingehaald door Max Verstappen." Het is een verwijzing naar Verstappens duels met de Britse McLaren-coureur.

MAX OVERTAKING TODAY SO FREAKING 馃敟 pic.twitter.com/JJSGlbFfxF — Ana 馃 (@maxvcalloway) May 9, 2025

Beelden van naast de baan

Ook naast de baan stonden de nodige mensen te filmen. Ook deze beelden gaan nu al dagen het internet over. Ook hier is te zien hoe Verstappen gebruik maakt van elke meter van het iconische asfalt van de 'Groene Hel'. Hij trapt zijn Ferrari vol over de kerb, en bij het uitkomen van de bocht is een stofwolkje te zien van het zand dat naast de kerb lag. Verstappen heeft zijn blauwrode Ferrari tijdens het hele rondje meer dan perfect onder controle.