Weergaloze comeback VeeKay in Indianapolis, Palou wint opnieuw

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout knalde vanuit het achterveld de top tien binnen tijdens de Grand Prix van Indianapolis. De Nederlander startte vanaf P24 na een lastige kwalificatie op de binnenbaan van de befaamde motorspeedway, maar kon door een goede racesnelheid en strategie zich goed opwerken na uiteindelijk een negende positie. Alex Palou trok ondanks een late neutralisatie overtuigend de wedstrijd naar zich toe na een intens gevecht met Graham Rahal die tweede werd. Op de drievoudig IndyCar-kampioen staat dit jaar geen maat. Van de vijf verreden races heeft de Spanjaard, rijdend voor de Chip Ganassi, vier gewonnen met daarbij een tweede plaats.



Harde strijd om P1



De GP van Indianapolis is traditioneel het voorgerecht op de fameuze Indianapolis 500 die over twee weken van start gaat. VeeKay heeft goede herinneringen aan deze baan, want de Hoofddorper won hier zijn eerste en enige IndyCar-race in 2021. Zaterdagavond moest een regelrecht wonder gebeuren om dat kunststukje te herhalen. Palou begon vanaf pole, maar al in de tweede ronde dook Rahal hem voorbij in de eerste bocht. Wat volgde was een boeiend kat-en-muisspel: Rahal leidde het grootste deel van de race, terwijl Palou constant binnen een seconde bleef volgen.

Het verschil zat ‘m in de strategie. Voor deze race verplichtte INDYCAR het gebruik van twee sets zachte banden en de hardere banden. Rahal begon met nieuwe banden, Palou met gebruikte. Bij hun tweede pitstop in ronde 41 ging Rahal naar gebruikte zacht rubber, terwijl Palou overstapte op de hardere combound. De zachtere banden gaven Rahal tijdelijk voordeel, maar Palou had meer grip op de lange duur plus veel extra tijdelijk vermogen met Push to Pass.

In ronde 58 zette Palou de aanval in. Na een eerste mislukte poging bij de eerste bochtensectie, haalde hij Rahal alsnog in bij bocht zeven, en stond de leiding daarna niet meer af. Binnen vier ronden had hij al ruim vier seconden voorsprong. Een late neutralisatie in ronde 70 leek het opnieuw spannend te maken. Maar Palou weerstond de druk bij de herstart op ronde 72, liep opnieuw weg van de rest en reed onbedreigd naar de winst.