Max Verstappen kan deze week genieten van een paar vrije dagen. Er staat dit weekend geen Grand Prix op het programma, maar Verstappen is vandaag wel gespot op het circuit. Hij werkt namelijk een test af met zijn Ferrari GT3-bolide op de iconische Nürburgring Nordschleife.

Het is geen geheim dat Verstappen een groot fan is van GT3-racen. Zijn team Verstappen.com Racing komt dit jaar uit in de GT World Challenge Europe en de viervoudig wereldkampioen neemt zelf ook graag plaats achter het stuur van zijn GT3-wagens. Ook vandaag doet hij dat weer, alleen heeft hij er nu wel een zeer bijzonder circuit voor uitgekozen. Daarnaast lijkt het erop dat hij het geheim wilde houden.

Franz Hermann

Verstappen is namelijk gespot op de iconische Nürburgring Nordschleife achter het stuur van de Ferrari 296 GT3 van zijn eigen raceteam. Op de legendarische Duitse baan wordt vandaag een testdag voor de NLS-klasse afgewerkt. Volgens Auto, Motor und Sport lijkt het erop dat Verstappen de test onder de radar wilde houden, want op de Ferrari is het pseudoniem 'Franz Hermann' te lezen.

Bijzondere actie

Op foto's die rondgaan op sociale media en in de Duitse media is te zien dat Verstappen gewoon achter het stuur zit en over de Nordschleife rijdt. Het is opvallend dat Verstappen zo in het openbaar verschijnt tijdens deze testdag. Normaal gesproken huurt hij met zijn team een circuit af om te testen en te helpen bij het afstellen van de auto.

Nu konden alle aanwezigen in Duitsland gewoon meegenieten van de rondjes van Verstappen. Hij heeft volgens AMuS een paar rondjes gereden op de Nordschleife in zijn 600 pk sterke Ferrari. De auto wordt beheerd door het team van Emil Frey Racing. Dit team werkt wel vaker samen met Verstappen, en ze zetten ook Thierry Vermeulen in het de DTM.