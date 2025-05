Verstappen negeerde teamorder om Alonso te helpen in Miami

Het is geen geheim dat Max Verstappen en Fernando Alonso het goed met elkaar kunnen vinden. Ook in Miami hielpen de twee coureurs elkaar weer, zo blijkt uit onboardbeelden die momenteel rondgaan op sociale media. Sterker nog, Verstappen negeerde een teamorder om Alonso te helpen.

Verstappen zorgde er afgelopen weekend in Miami voor dat Alonso wist door te stoten naar het tweede gedeelte van de sprint kwalificatie. In de kwalificatiesessie voorafgaand de sprintrace kwamen de twee elkaar meerdere keren tegen op de baan. Alonso keek in zijn spiegels, en zag dat de Red Bull van Verstappen naderde. Hij ging op het aller laatste moment aan de kant, en gaf de Nederlander hiermee een perfecte tow.

Wereldkampioenen helpen elkaar

Verstappen deed in het tweede gedeelte van de sprint kwalificatie hetzelfde. Hij had net zijn snelle rondje gereden, toen hij over de boordradio aan zijn race-engineer Gianpiero Lambiase vroeg of er nog iemand was die hij kon helpen. Lambiase vertelde Verstappen dat Alonso onderweg was, maar dat hij de Spanjaard er gewoon langs kon laten.

De perfecte tow

Verstappen deed dit echter niet. In plaats daarvan mindere hij snelheid en drukte hij daarna weer het gaspedaal in. Dit leverde Alonso de perfecte tow op, waardoor hij een snel rondje wist te rijden en zelfs wist door te stoten naar SQ3. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen had er verder geen profijt van, want hij crashte in de sprintrace en wist in Miami ook geen WK-punten te scoren.

Dat Alonso het wel kon waarderen, bleek toen de coureurs zich na de sprint kwalificatie verzamelden in het parc fermé. Lachend zochten Verstappen en Alonso elkaar daar op, en gaven ze elkaar een omhelzing. Het is geen geheim dat ze het goed met elkaar kunnen vinden, en Alonso heeft wel vaker zijn lof voor Verstappen uitgesproken.