'Max Verstappen neemt Lando Norris niet serieus'

Max Verstappen vocht vorige week in Miami een aantal spannende duels uit met de McLaren-coureurs. Lando Norris had het er zwaar mee, en Christian Danner begrijpt dat wel. De oud-coureur denkt dat Verstappen Norris niet helemaal serieus neemt.

Norris vocht twee keer een duel uit met Verstappen in Miami. Bij de start kwamen ze elkaar tegen, maar viel Norris ver terug nadat Verstappen een kleine 'snap' had. Toen Norris' teamgenoot Oscar Piastri Verstappen had ingehaald, was het de beurt aan de Brit.

Verstappen en Norris vochten rondenlang een mooi duel uit, en de Britse McLaren-coureur deed er alles aan om het plekje te veroveren. Bij zijn eerste poging ging het niet helemaal lekker, en belandde hij naast de baan. Hij wist Verstappen in te halen, maar moest zijn plekje daarna weer teruggeven. Vlak daarna gaf Verstappen de strijd op, en kon Norris erlangs.

Foutjes horen erbij

Oud-coureur Christian Danner neemt het Norris niet kwalijk dat hij een paar foutjes maakte. Danner legt zijn mening uit bij Motorsport Magazin: "Allereerst moet je fouten kunnen maken zonder dat je direct wordt verketterd. Dat een tegenstander daarvan profiteert, is normaal. Aan de andere kant mag je één ding niet vergeten: Max is er heilig van overtuigd dat als hij vecht, Lando er niet voorbijkomt. Daarom gaat Max er vol in."

'Verstappen neemt Norris niet serieus'

Danner heeft niet het idee dat Verstappen wil crashen, maar hij wijst wel naar een bijzondere mindset: "Ik denk niet dat Verstappen denkt 'hoe verzeker ik mezelf van een podiumplek'. Ik denk dat hij eerder denkt 'hoe blijf ik voor Norris, die ik sowieso niet helemaal serieus neem'?"

"Dat de duels met Piastri wat pittiger zijn, dat heeft Max ook wel door. Dat Norris zolang nodig heeft en makkelijker in de valstrikken van Verstappen loopt, dat weet Max ook wel."