Yuki Tsunoda laat zich niet intimideren door Max Verstappen

Yuki Tsunoda is sinds de Japanse Grand Prix de teamgenoot van Max Verstappen. Bij Red Bull zijn ze zeer tevreden met Tsunoda, hij heeft nog geen enorme fouten gemaakt en kan Verstappen aardig bijhouden. Volgens Paul Monaghan laat Tsunoda zich niet intimideren.

Red Bull nam begin dit jaar een ingrijpend besluit. Na twee races werd Liam Lawson na teleurstellende resultaten teruggezet naar Racing Bulls, en Tsunoda kreeg het zitje. De Japanner heeft nog geen topresultaten laten zien, maar hij is ook niet door het ijs gezakt. Hij kan Verstappen aardig bijhouden, en dat is precies wat de Oostenrijkse renstal van hem wil zien.

Heldere feedback

Ook Chief Engineer Paul Monaghan is enthousiast. De Brit deelt zijn mening bij de website van de Formule 1: "Hij begint goed te wennen. Het zijn natuurlijk niet de makkelijkste omstandigheden om bij in te stappen. Hij is vanaf het begin helder geweest in zijn feedback, hij is respectvol en hij is gewoon een goed onderdeel van dit team."

"Hij heeft soms een beetje pech gehad en hij had soms ook een beetje mazzel. Hij is zijn draai nog een beetje aan het vinden bij ons."

Tsunoda laat zich niet intimideren

Tsunoda lijkt zich goed op zijn plek te voelen, en die houding valt goed bij Monaghan: "Hij is niet bang om zijn mening te geven. Hij zegt gewoon wat hij wil en wat hij niet wil, wat erg goed is! Hij komt ook goed mee in het team. En het lijkt erop dat hij niet te veel geïntimideerd wordt door het feit dat hij de teamgenoot van Max Verstappen is."

"Dat is ook heel erg fijn. Ik ben heel erg van hem onder de indruk. Hij houdt zijn rug heel erg goed recht."

Tsunoda staat momenteel op de elfde plaats in het wereldkampioenschap. De Japanner heeft tot nu toe negen WK-punten bij elkaar gereden.