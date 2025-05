Max Verstappen heeft onder het alter ego 'Frans Hermann' een ronderecord gepakt op het historische circuit van de Nordschleife in Duitsland. Volgens meerdere bronnen rondom en op het circuit, waaronder Dailysportscar, menen dat Verstappen de snelste tijd heeft gereden in de GT3, een fractie sneller dan het officiële ronderecord van 7 minuten en 49 seconden volgens een van de kenners. De andere rondes waren 7 minuten en 56 secondes.

Valse identiteit

De viervoudig wereldkampioen had een weekendje vrij van Formule 1 en pakte zijn kans om te hobbyisten met zijn eigen Verstappen.com Ferrari 296 GT3. De Nederlander reed vrijdag tijdens een officiële test van de NLS (Nürburging Langstrecke Serie) en wilde onder de radar blijven met een valse identiteit. Het is opvallend dat Verstappen zo in het openbaar verschijnt tijdens deze testdag. Normaal gesproken huurt hij met zijn team een circuit af om te testen en te helpen bij het afstellen van de auto. De auto wordt beheerd door het team van Emil Frey Racing. Dit team werkt wel vaker samen met Verstappen, en ze rijden ook met Thierry Vermeulen in het DTM.

Geen racelicentie



Of we Verstappen binnenkort zien bij de 24-uurs-race op de Green Hell is twijfelachtig. Behalve zijn vele verplichtingen voor werkgever Red Bull zal hij ook een licentie moeten behalen om te mogen deelnemen aan de befaamde wedstrijd op het bijna 21 kilometer lange circuit. Eerst zou hij dan mee moeten doen aan Rundstrecken Challenge Nürburgring met slomere wagens dan zijn eigen GT3.

De organisatie gaat dan kijken of je geschikt bent om met diezelfde toerwagens te mogen meedoen aan de NLS. Lukt het Verstappen om minimaal twee keer de finish te halen zonder gekke incidenten, dan krijgt de Nederlander een rijbewijs om met zijn eigen raceteam te karren tijdens de 24 uur in de Eiffel.