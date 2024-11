Uitslag Sprint Brazilië: Piastri speelt teamgame en schenkt Norris zege, Verstappen derde

De sprintrace op het circuit van Interlagos in Brazilië is een feit. In de korte race op de hobbelige baan ging de zege zojuist naar Lando Norris . Achter hem kwam Oscar Piastri als tweede over de streep. De top drie in deze race werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

Met drie wagens in de pitlane en zeventien op de grid ging de sprintrace van start. Oscar Piastri hield de leiding en zijn teamgenoot Lando Norris behield de tweede plaats. Max Verstappen had een mindere start en hij verloor de derde plaats aan de Ferrari van Charles Leclerc.

Verstappen bleef vlak achter Leclerc rijden, maar hij kwam er in eerste instantie niet langs. De McLarens bleven achter elkaar aanrijden, en Piastri bleef de sprint aanvoeren. De jagende Leclerc en Verstappen kwamen echter steeds dichterbij. Norris was daar niet zo blij mee, want hij maakt nog altijd kans op de wereldtitel.

Zweten

Norris klaagde over de boordradio over de situatie. De Brit liet weten dat hij zich afvroeg wat ze aan het doen waren, want ze hadden hier over gesproken. Verstappen kreeg op zijn beurt te horen dat hij rustig moest blijven. De McLarens reden nog steeds vlak voor hem en de top vier had een gaatje geslagen.

Halverwege de sprintrace begon McLaren zich met de strijd op de baan te bemoeien. Piastri kreeg de opdracht om Norris in de DRS te houden. Bij McLaren begonnen ze te zweten, want Leclerc en Verstappen kwamen heel dichtbij. Het voordeel van McLaren was echter dat Leclerc zijn positie moest verdedigen ten opzichte van de jagende Verstappen. De Nederlander was ongeduldig en ergerde zich aan de foutjes van Leclerc.

Teamorders

Bij McLaren bekeken ze vooral de situatie achter zich. Het was duidelijk dat Piastri niet voor chaos zou gaan zorgen, en dat hij Norris erlangs zou laten. In de slotfase veranderde de situatie, want in de achttiende ronde haalde Verstappen Leclerc in de voor de derde plaats. Red Bull wilde meer, en ze spoorden Verstappen aan om ook te gaan jagen op Norris.

In de slotfase viel Nico Hülkenberg nog stil. Het zorgde eerst voor een gele vlag, en McLaren greep direct in. Norris mocht Piastri inhalen, en dat leek al de hele race het plannetje te zijn. Vlak daarna werd de Virtual Safety Car uitgeroepen. Verstappen lette op en ging vlak achter Piastri rijden. Hij stelde dat Piastri mogelijk te langzaam reed. In de laatste ronde ging het toch op groen. Verstappen waagde een poging om Piastri in te halen, maar dit lukte niet.

VSC

Als de groen vlag iets eerder was gezwaaid, dan had Verstappen een grotere kans gehad om de tweede plek af te pakken van Piastri. Het ging echter ook om de Virtual Safety Car. Deze werd pas een paar rondjes na het stilvallen van Hülkenberg geactiveerd. Hülkenberg reed echter nog een klein stukje, maar het zorgde wel voor verbazing. Norris kon echter amper inlopen op Verstappen. De stewards keken echter ook nog naar Verstappen, want hij heeft mogelijk iets gedaan onder de VSC.