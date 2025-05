Hamilton niet gevoelig voor slechte prestaties: "We komen er wel overheen"

Lewis Hamilton eindigt achtste en alweer achter zijn teamgenoot. Na een controversiële coureurswissel op de baan is het Lewis Hamilton die weer niet weet te presteren. De Brit begon vanaf plek twaalf na een teleurstellende kwalificatie.

Hamilton lijkt het eens te zijn met de coureurswissel, nadat de internationale media hem daarnaar gevraagd heeft. Hij antwoordde dat hij echt voor het team rijdt en doet wat zij willen.

Teamprestatie

"Als het niet uitmaakt wat andere mensen doen, dan hadden we gewoon kunnen blijven zwalken en heen en weer racen. Ik denk dat Charles aan het eind van de dag waarschijnlijk weer op kop zou zijn gekomen, omdat de band uiteindelijk waarschijnlijk beter voor hem was en de harde op een gegeven moment. Maar ja, ik bedoel, ik ben ik, ik denk gewoon verder vooruit. Zoveel mogelijk punten halen als team. Het had beter gekund, maar we nemen het intern."

Hamilton is het er dus mee eens dat het goed was voor het team en wil dus zoveel mogelijk punten halen als team. Hamilton zegt niet gevoelig te zijn voor de wissel en weet dat zowel hij als het team sterker terugkomt: "En ik ben er niet gevoelig voor. Aan het einde was het gewoon sarcastisch. Het was, zoals, kom op. Weet je, ik denk dat mensen, je weet wel, er zullen zeker mensen zijn die gevoelig zullen zijn of wat dan ook. We komen er wel overheen."

Van elkaar leren

Hamilton zegt ook dat hij nog moet leren van zijn nieuwe team. Ferrari leert van hem en hij leert van Ferrari. Zo willen ze elkaar helpen om er weer bovenop te komen: het is ook iets waar je met je nieuwe team doorheen moet om van elkaar te leren. Wat is ook de beste manier om te communiceren? Ja. Ik bedoel, ik denk niet dat er kwaad bloed moet staan en ik denk niet dat iemand er extra gevoelig voor moet zijn.