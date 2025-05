Lando Norris kwam vandaag in Miami als tweede over de streep achter zijn teamgenoot Oscar Piastri. Eerder in de race vocht hij een fel duel uit met Max Verstappen, en dat zorgde voor frustratie. Na afloop bleek dat hij zijn frustraties tijdens het duel even niet de baas was.

Norris probeerde Verstappen bij de start in te halen, maar dat ging niet goed. Hierdoor raakten ze elkaar, en verloor Norris de nodige posities. De Brit vocht zich weer terug naar voren, en binnen een paar rondjes zat hij weer achter Verstappen. De Nederlander had vlak daarvoor een duel met Oscar Piastri uitgevochten, en mocht zich nu weer verheugen op een strijd met een papajakleurige wagen.

Pittig duel

Het werd een fel duel, en de twee raakten elkaar bijna. Ze hadden het niet makkelijk, en Norris moest zelfs zijn plek teruggeven nadat hij iets te veel gebruik had gemaakt van de uitloopstrook. Even later kreeg hij het wel voor elkaar, en kon hij makkelijk wegrijden bij Verstappen. De Nederlander viel terug naar de vierde plaats, terwijl de McLarens met ruim een halve seconde voorsprong als winnaars over de streep kwamen.

Niet de eerste middelvinger

Na afloop van de Grand Prix bleek dat Norris zijn emoties niet helemaal onder controle wist te houden tijdens het duel met Verstappen. Op onboardbeelden die op sociale media verschenen was namelijk te zien dat hij zijn middelvinger op stak naar de Nederlander. De twee zijn buiten de auto goede vrienden, maar op de baan strijden ze met elkaar. De middelvinger werd dan ook in het heetst van de strijd opgestoken. Norris doet dit wel vaker, en het zorgt soms voor ophef. Vorig jaar toonde hij bijvoorbeeld ook zijn vinger naar Pierre Gasly.

Norris lachte overigens als laatst, want hij slaat in het wereldkampioenschap een groter gat ten opzichte van Verstappen.