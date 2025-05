Toto Wolff kiest kant van McLaren en sneert naar Red Bull

Het team van McLaren is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Ze zijn veel sterker dan de rest van het veld, en bij Red Bull twijfelen ze aan de legaliteit van een aantal zaken. Mercedes-teambaas Toto Wolff spreekt zijn steun uit voor McLaren.

Het team van McLaren heeft een grote voorsprong op de rest van het veld. In Miami kwamen ze met ruim een halve minuut voorsprong op de rest van het veld over de streep. Het ging afgelopen weekend weer veelvuldig over de legaliteit en de trucjes van McLaren, want bij Red Bull twijfelen ze.

Ze wijzen hier vooral naar de manier waarop McLaren de banden onder controle houdt. Vorig jaar stelde Red Bull dat McLaren de banden koelt door er water in te pompen. Hier werd geen bewijs voor gevonden, en McLaren-CEO Zak Brown deelde een sneertje uit door uitgebreid te drinken uit een fles met als opdruk 'tire water'.

Integere mensen

Mercedes-teambaas Toto Wolff bemoeit zich nu met de zaak. De Oostenrijker geeft zijn mening in gesprek met de internationale media: "Ik denk dat het team rond Zak Brown, Andrea Stella en Rob Marshall... Ik denk dat het goede, integere mensen zijn. In het verleden zeiden we vaak: 'Nou, laten we eens kijken of het op het randje is'. Maar bij deze jongens twijfel ik er niet aan dat ze binnen de regels zijn."

Sneertje naar Horner

Wolff stelt dat hij zeker weet dat McLaren zich aan de regels houdt: "Het gaat gewoon om een goede ontwikkeling van hun auto. Ze hebben veel beter dan alle anderen begrepen hoe ze de banden moeten managen, en naar mijn mening is dat echt volledig legitiem."

Zonder zijn naam te noemen lijkt Wolff daarna naar Red Bull-teambaas Christian Horner te wijzen: "Ook vanuit het oogpunt van het teammanagement, moet we nooit... Als iemand het beter doet dan jij, dan moeten we niet zeggen 'ze spelen vals'. Dat is niet de juiste houding. We moeten gewoon beter worden en uiteindelijk geen dertig seconden verliezen over 57 rondjes."