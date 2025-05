Max Verstappen zucht: "McLaren ligt mijlenver voor"

Max Verstappen werd gisteren in Miami als vierde geklasseerd. De Nederlander had een enorme achterstand op de winnende McLarens, en daar baalde hij flink van. Hij stelt dat ze een enorm voordeel hebben, en dat de Britse renstal mijlenver voorligt op de rest van het veld.

Verstappen begon de race op de pole position. Hij kwam goed weg, maar verloor vervolgens de duels van de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Door pech met de Virtual Safety Car werd Verstappen ook nog ingehaald door George Russell. Red Bull ging nog in protest tegen Russell, omdat ze vonden dat hij te laat van zijn gas was gegaan onder een gele vlag. De stewards onderzochten de zaak, maar ze gaven Red Bull geen gelijk.

De voorsprong van McLaren

Verstappen was op dat moment allang onderweg naar huis. Bij Motorsport.com had hij al teruggekeken op zijn race: "McLaren ligt gewoon mijlenver voor. Op een circuit waarop de thermische degradatie hoog is, liggen ze echt mijlenver voor op anderen. Ze hebben een enorm voordeel, dat is wel duidelijk."

Dat hij niet op het podium staat, kan Verstappen niet zoveel interesseren: "Eerlijk gezegd is dat helemaal niet frustrerend voor mij. We zijn her om te winnen, en nu liggen we mijlenver achter. Dan maakt het niet uit of het P3 of P4 is."

Het managen van de banden

McLaren is veel te snel, en ze hebben het bandenmanagement heel goed onder de knie. Volgens Verstappen weet Red Bull nog steeds niet wat het geheim is: "Nou, als we dat wisten, dan hadden we het wel aangepakt! Maar zo simpel is het helaas niet."

Verstappen had een nieuwe vloer, maar hij voelde niet veel verschil met eerder: "Als je kijkt naar de achterstand, dan niet nee. Maar ik weet het niet, het is best lastig te zeggen. We blijven in ieder geval continu proberen om de dingen te verbeteren. Veel zit in bandenmanagement, al denk ik ook dat we pure performance te kort komen. Maar ja, hoe zij hun banden kunnen managen, is ongelooflijk."