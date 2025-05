Red Bull onthult grote problemen bij auto van Verstappen

Max Verstappen kende in Miami een lastige race. Hij kwam als vierde over de streep, en na afloop haalde hij daar zijn schouders over op. Red Bull-teambaas Christian Horner verklaarde na afloop dat Verstappen tijdens de Grand Prix kampte met remproblemen.

Verstappen startte de race op de pole position. Hij kwam redelijk weg, en wist de leiding te behouden in de eerste paar rondjes. Daarna ging hij het gevecht aan met de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Verstappen werd na een Virtual Safety Car ook nog verschalkt door George Russell, en kwam op gepaste afstand van de winnaar als vierde over de lijn.

Het probleem van Verstappen

Verstappen haalde na afloop zijn schouders op over zijn prestatie. Hij was niet helemaal tevreden, en Red Bull-teambaas Christian Horner kan dat heel goed begrijpen. Bij de internationale media gaf Horner aan wat er aan de hand was bij de auto van Verstappen: "We hadden wat problemen met de remmen, iets waar Max niet blij mee was en dat heeft daar ook aan bijgedragen."

Volgens Horner zorgde dit voor extra ontevredenheid: "Als een coureur eenmaal een bepaalde gevoelloosheid opmerkt in de remmen, dan zullen de zaken snel gaan oververhitten. Daarmee is er genoeg voor ons waar we over moeten gaan nadenken na de race. Uiteindelijk slaagde McLaren er hier ook gewoon beter in om de temperaturen onder controle te houden, zeker op een circuit zoals dit."

Problemen met de banden

Verstappen klaagt al maanden over problemen met de remmen. Dit feit wordt dan ook voor de voeten van Horner geworpen. Hij krijgt de vraag of dit een direct gevolg is van de banden die oververhitten. Daar denkt Horner echter iets anders open: "Nee, ik denk dat het een ander probleem is waar we mee te kampen hebben."

Verstappen staat nu derde in het wereldkampioenschap, hij heeft in totaal 99 WK-punten bij elkaar gereden.