Norris sneert naar Verstappen: "Max kan doen wat hij wil!"

Lando Norris kwam in Miami als tweede over de streep achter zijn teamgenoot Oscar Piastri. Na afloop ging het vooral over zijn duel met Max Verstappen. Norris kon het niet laten om na afloop grappend een sneertje uit te delen aan Verstappen.

Norris probeerde Verstappen eerst in te halen bij de start. Dat mislukte, en na een 'snap' van Verstappen verloor Norris de nodige posities. Daarna vocht hij zich weer naar voren, en wist hij na een pittig duel Verstappen uiteindelijk te verslaan. Norris verloor even de rust, en stak tijdens het duel zijn middelvinger op naar zijn Nederlandse vriend. Uiteindelijk werd Norris tweede, en Verstappen vierde.

De muur raken

Met een grijns op zijn gezicht gaf Norris een gevat antwoord toen hij door Sky Sports werd gevraagd naar het duel met Verstappen. Zijn antwoord op waarom hij gas terugnam, was duidelijk: "Als ik dat niet doe, sta ik in de muur. Hard." Zonder de volgende vraag af te wachten legt Norris uit wat hij moet doen om dit te voorkomen: "Voor hem kwalificeren, dat is logisch toch?"

'Max kan doen wat hij wil'

Daarna gaat Norris in op zijn tweede duel met Verstappen: "Oscar haalde hem eerst in, en daarna haalde ik hem in. We haalden hem allebei in, maar je moet je op de perfecte positie bevinden. Uiteindelijk liet hij me erlangs, hij ging niet eens de strijd aan. Het hangt er vanaf hoe graag hij met je wil vechten. Het is Max. Hij doet het goed. Hij kan doen wat hij wil."

Zijn laatste opmerking is opvallend, en als hij de vraag krijgt wat hij bedoelt met 'Max kan doen wat hij wil', maakt hij er snel een grapje van: "Nee, ik zeg dit gewoon voor het interview!'

Norris werd ook nog gevraagd wat hij anders had kunnen doen in de openingsronde: "Niks. Er was een gat, en ik ging ervoor. Ik ga geen gas terugnemen. Ik ben hier om te racen, ik zal stoppen met praten."