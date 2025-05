Enthousiaste Horner spreekt Marko weer tegen

Max Verstappen reed afgelopen weekend in Miami met een nieuwe vloer. De Nederlander wist echter niet te winnen, en Helmut Marko stelde dat het effect van de nieuwe vloer nogal tegenviel. Teambaas Christian Horner heeft er een andere mening over.

Red Bull doet er alles aan om het gat met McLaren te verkleinen. Voor het weekend in Miami kwamen ze met een nieuwe vloer. Verstappen kreeg de beschikking over het nieuwe onderdeel, terwijl Yuki Tsunoda nog reed met het oude exemplaar. De invloed van de nieuwe vloer was niet duidelijk, en Helmut Marko maakte zich zorgen.

Marko stelde direct na de Grand Prix in Miami dat de prestaties van de nieuwe vloer tegenvielen. Dat was geen goede boodschap voor het team.

Horner is enthousiast

Red Bull-teambaas Christian Horner is het niet eens met de uitspraken van de teamadviseur. In gesprek met de internationale media werd Horner gevraagd of de vloer deed wat ervan werd verwacht: "Ik denk dat het een eigenschap heeft opgeleverd waar we naar op zoek waren, en het maakt deel uit van een reeks onderdelen die de komende races worden geïntroduceerd."

Maakt Verstappen nog kans op de titel?

De vraag is nu of de nieuwe vloer de titelkansen van Max Verstappen kan verhogen. Horner durft helemaal niks uit te sluiten: "Het is een kampioenschap van 24 races. Er is nog een lange, lange weg te gaan. Ze zien er op deze manier indrukwekkend uit. Maar als we Miami gaan verlaten, dan kunnen er dingen gaan veranderen. We moeten de komende races een inhaalslag gaan maken wat betreft de punten."

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap met 99 WK-punten. Zijn achterstand op nummer twee Lando Norris bedraagt zestien punten, terwijl zijn achterstand op wereldkampioenschapsleider Oscar Piastri nog veel groter is. De Australiër staat nu namelijk op 131 WK-punten.