'Alpine brengt coureur op de hoogte van ontslag, rijderswissel aanstaande'

Het begint er steeds meer op te lijken dat Jack Doohan zijn laatste Grand Prix voor Alpine heeft gereden. Eerder lekte uit dat Alpine een rijderswissel overweegt, en nu is naar buitengekomen dat ze Doohan op de hoogte hebben gebracht van zijn naderende vertrek.

Doohan staat al het hele jaar onder druk bij het team van Alpine. Toen de renstal voor het seizoen Franco Colapinto aantrok als derde coureur, gonsde het direct van de geruchten. Bij Alpine bleven ze alle verhalen ontkennen, maar inmiddels lijkt het erop dat het avontuur voor Doohan er opzit. Waarschijnlijk heeft hij in Miami zijn laatste Grand Prix voor Alpine heeft gereden.

Alpine brengt Doohan op de hoogte

Eerder vandaag werd duidelijk dat Alpine het zitje van Doohan aan het evalueren was. Volgens The Race is het besluit al genomen, en hebben ze Doohan gisteravond op de hoogte gebracht van het nieuws. Voordat hij het circuit verliet, zou men hem hebben verteld dat ze een rijderswissel willen gaan doorvoeren. Het is de verwachting dat Colapinto hem vanaf de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola gaat vervangen.

Doohan reed in Miami weer een kansloze race. In de eerste bocht tikte hij de roze Racing Bulls-bolide van Liam Lawson aan, waarna Doohan met een lekke band rondreed. De Australiër moest zijn auto naast de baan parkeren, en moest weer opgeven.

Crashes

Het was niet de eerste keer dat Doohan dit seizoen schade reed. Eerder crashte hij in de openingsronde in Australië, en enkele weken later schreef hij zijn auto af in de vrije training in Japan. De druk was groot, en Doohan wist geen punt te scoren. Het is nog niet duidelijk wanneer Alpine met een aankondiging gaat komen, waarschijnlijk zal dit gaan gebeuren voor de race in Imola.

Naast Colapinto heeft Alpine ook Paul Aron en Kush Maini onder contract staan als reservecoureurs. De Argentijn staat echter op pole om in te stappen.