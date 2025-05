Grote achterstand van Red Bull verrast ijzersterk McLaren

Het team van McLaren was oppermachtig in Miami. Ze hadden een enorme voorsprong op de concurrentie, en dat zorgde voor verbazing bij teambaas Andrea Stella. Na de kwalificatie had hij immers nog geroepen dat Red Bull deed alsof ze veel langer waren dan McLaren.

De concurrentie stelt regelmatig dat McLaren veel sneller is dan de rest van het veld. Bij de Britse renstal lachen ze dat weg, want ze vinden dat de concurrentie hen op de hielen ziet. Teambaas Andrea Stella vond het onzin, en haalde in Miami nog hard uit naar Red Bull. Hij riep dat de Oostenrijkse renstal een narratief creëert waarbij ze doen alsof veel langzamer zijn.

Het grote gat

In Miami bleek het narratief van Red Bull te kloppen. McLarens voorsprong was enorm, en dat zorgde voor verbazing bij Stella. Bij Motorsport.com legt hij dat uit: "Ik ben een beetje verbaasd dat het gat zo groot was zoals we op zondag hebben gezien. Ik had wel gedacht dat we een voordeel konden hebben qua bandenmanagement, maar ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het voordeel tot zo'n grote voorsprong zou leiden."

"Gisteren, toen we die opmerkingen maakten over onze tegenstanders, ging dat vooral over de kwalificatie."

Kwalificatie

"Ik heb zelf ook aangeven dat onze auto niet zo goed presteerde tijdens de kwalificatie als dat ik graag zou willen. Op nieuwe banden en met bijna lege tanks is het met onze auto moeilijker om de limiet op te zoeken. Maar het is duidelijk dat onze auto in de races, erg goed presteert. Maar ik wil daarbij nog wel graag benadrukken dat dit het gevolg is van heel specifiek engineering-werk in ons team."

Zwarte magie

Volgens Stella is het een soort zwarte magie om de banden in leven te houden: "Als je me daar voor het seizoen naar had gevraagd, dan had ik gezegd 'ja, we hebben specifiek geïnvesteerd in het verbeteren van de interactie tussen onze auto en de banden', maar ik had zeker niet verwacht dat het zo'n groot effect zou hebben als dat we in deze race hebben gezien."