F1-expert onthult zorgwekkende informatie over Colapinto's Alpine-test

Het team van Alpine maakte eerder deze week bekend dat Franco Colapinto voorlopig de vervanger is van Jack Doohan. De Argentijn wordt door veel mensen gezien als een talentvolle coureur, maar analist Karun Chandhok stelt dat hij wat zorgwekkende zaken heeft gehoord over Colapinto.

Colapinto debuteerde vorig jaar in de Formule 1 bij het team van Williams. Hij verving Logan Sargeant, die na een teleurstellende reeks zijn spullen mocht pakken. Colapinto maakte een sterke indruk, en werd zelfs in verband gebracht met Red Bull. Die overstap kwam er niet van, ook omdat hij zijn auto een aantal keren hard in de muur parkeerde.

De verwachtingen bij Alpine zijn hoog, en veel mensen zijn benieuwd hoe Colapinto het zal gaan doen. De Argentijnse coureur is in de afgelopen maanden in ieder geval klaargestoomd voor het echte werk. Hij werkte een aantal testdagen af, en was deze week bijvoorbeeld te vinden op het circuit van Zandvoort voor een TPC-test.

Momentjes tijdens testdagen

Oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok heeft iets 'zorgwekkends' gehoord over eerdere tests van Colapinto. De Indiër legt dat uit bij Sky Sports: "De informatie die ik heb gekregen, is dat ze hebben getest in Qatar en Monza, en volgens mij had hij daar een momentje en was hij ook nog eens van de baan geschoten."

Wat kan Colapinto doen?

Colapinto is volgens Chandhok geen slechte coureur, maar hij wil nog niet te vroeg juichen: "Kijk, ik denk dat Colapinto een goede coureur is, maar we hebben nog maar een klein deel van gezien van wat hij kan, en het is heel erg lastig om daar een oordeel over te vellen."

Wat er precies zou zijn gebeurd met Colapinto tijdens een test, is niet helemaal bekend. Volgens PlanetF1 ging het om een momentje tijdens een test op Monza, waar hij een tripje door de grindbak zou hebben gemaakt.