Het silly season in de Formule 1 begint weer op gang te komen. Het team van Alpine kondigde vanavond het vertrek van teambaas Oliver Oakes aan, en dat kwam voor veel mensen als een verrassing. Opvallend genoeg komt het nieuws naar buiten op dezelfde dag dat er een gerucht rondgaat over een pikante overstap naar Red Bull.

Oakes was nog maar net begonnen aan zijn klus bij Alpine. Afgelopen zomer stapte hij in bij het team uit Enstone, maar na een paar onrustig maanden mag hij zijn spullen weer pakken. Zijn taken worden voorlopig overgenomen door Flavio Briatore, maar de kans is aanwezig dat Oakes binnenkort terugkeert in de paddock.

Imola

Het Italiaanse tijdschrift Autosprint kwam vandaag met een bijzonder verhaal naar buiten. Het team van Red Bull kampt al maanden met de nodige performanceproblemen. In Imola introduceert het team een groot updatepakket, en het is de hoop dat dit ze weer naar voren kan helpen. Als dit niet lukt, dan kan dit nog wel eens negatieve gevolgen gaan hebben voor teambaas Christian Horner.

Aandeelhouders

Volgens Autosprint is zijn positie niet zo sterk meer dan voorheen. Hij zou een deel van de steun van het Red Bull-concern aan het verliezen zijn. Bij het Red Bull-concern zijn 51 procent van de aandelen in handen van de Thaise familie Yoovidhya, terwijl de overige 49 procent in handen zijn van Mark Mateschitz.

Toen Horner vorig jaar werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, werd hij gesteund door de Thaise grootaandeelhouders. Maar nu zou daar iets kunnen gaan veranderen, zo stelt Autosprint. Een deel van de steun kan worden ingetrokken, en dat kan Horner de kop kosten. Mocht hij daadwerkelijk vertrekken, dan mag teamadviseur Helmut Marko wél aanblijven. Het is opvallend aangezien er eerder geruchten rondgingen over een mogelijke machtsstrijd.

Naam eerder genoemd

Als Horner echt vertrekt, dan is er een nieuwe teambaas nodig. Volgens Autosprint wordt hierbij de naam van Oliver Oakes genoemd, de man die vandaag vertrok bij Alpine. Opvallend genoeg werd zijn naam vorig jaar ook al genoemd toen Horner in verband werd gebracht met een vertrek in de zaak over het mogelijke grensoverschrijdend gedrag.