Red Bull vraagt FIA om belangrijke regelwijziging

Max Verstappen vocht afgelopen weekend in Miami felle duels uit met Oscar Piastri en Lando Norris. De duels waren hard, en er werd weer getwijfeld aan bepaalde acties. Red Bull-teambaas Christian Horner wil dat de FIA de regels nog eens goed gaat bekijken.

Verstappen begon de race op de pole position, maar kende een lastige start. Norris haalde hem bijna in, maar viel terug toen de Nederlander een 'snap' had. Verstappen werd daarna ingehaald door Piastri, maar dat gebeurde na een zeer fel duel. Even later kruiste Verstappen weer de degens met Norris, en dat ging er ook hevig aan toe. Norris moest zijn positie eerst weer teruggeven aan Verstappen, maar ging er daarna op een legale manier langs.

Zijn er te veel regels

Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat de FIA naar de richtlijnen omtrent het racen moet kijken. De Brit was kritisch in gesprek met de internationale media: "Ik weet het niet. Ik denk dat het niet meer aanvoelt als natuurlijk racen. Het voelt alsof we overgereguleerd raken bij het wiel-aan-wiel racen. De coureurs racen nu met regels in hun achterhoofd. Ik weet niet zeker of we... Het wordt heel onnatuurlijk."

Coureurs moeten in gesprek gaan

Volgens Horner zou het geen slecht idee zijn als de FIA de regels omtrent het racen gaat aanpassen. Hij is van mening dat het op dit punt te ver gaat: "Ik weet niet of het gewoon een beetje moeten resetten. Het zou een goed idee zijn als de coureurs dat misschien tijdens de volgende race gaan bespreken."

"Het voelt bijna alsof... Als je te veel regels invoert, dan ga je uiteindelijk naar de regels rijden en wordt het allemaal een beetje onnatuurlijk."

De richtlijnen voor het racen zijn al langer onderwerp van gesprek. Vorig jaar barstte de discussie los na meerdere duels tussen Verstappen en Norris. Ook nu staat het weer op de agenda van de teams en coureurs.