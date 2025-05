Franco Colapinto doorbreekt stilte over terugkeer in Formule 1

Franco Colapinto rijdt vanaf de Grand Prix van Emilia-Romagna voor het team van Alpine. De Franse renstal maakte vandaag bekend dat Colapinto voor de komende vijf races Jack Doohan zal vervangen. Colapinto is dankbaar voor de kans die hij nu krijgt.

Colapinto maakte vorig jaar veel indruk als invaller bij Williams. Begin dit jaar trok Alpine hem aan als derde coureur, en direct werd duidelijk dat hij een goede kans had om het zitje van Doohan over te nemen. Vandaag werd dat dus officieel, en Colapinto krijgt in ieder geval de komende vijf races de kans. Vandaag werkt hij al een TPC-test af op Zandvoort om zo goed mogelijk voorbereid aan de start te verschijnen in Imola.

Dankbaar voor deze kans

Colapinto is trots op deze nieuwe kans. In het persbericht klinkt hij dankbaar: "Ik wil ten eerste het team bedanken voor de kans die ze me hebben gegeven om de komende vijf races te rijden. Ik zal hard met hen gaan samenwerken om me voor te bereiden op de aankomende race in Imola en de triple header, die ongetwijfeld intens zal zijn en een grote uitdaging voor iedereen zal vormen."

Goed voorbereid

Colapinto heeft in de afgelopen maanden niet geracet, maar dat betekent niet dat hij roestig is. De Argentijn is extreem ambitieus: "Ik ben scherp gebleven en ben zo goed mogelijk voorbereid met het ondersteuningsprogramma van het team en op de simulator in Enstone. Ik zal mijn best gaan doen om zo snel mogelijk op snelheid te komen. Ik zal er alles aan gaan doen om op snelheid te komen om samen met Pierre (Gasly, red.) de best mogelijke resultaten te behalen."

Colapinto vervangt Jack Doohan, die in de eerste zes races van het jaar niets voor elkaar wist te krijgen. Hij scoorde geen enkel punt en is nu de nieuwe reservecoureur van het team.